Campi rom aperti da Salvini : L'attacco di Virginia Raggi

I campi rom aperti da Salvini con le sue forze politiche, ai tempi di Alemanno, poi aiutato da Berlusconi e dalla Lega. Con queste parole il sindaco di Roma Virginia Raggi, in un'intervista a La7, ha aggredito il leader della Lega che da giorni schierava la città con buoni propositi per la capitale, compresa la chiusura dei bassifondi.

La stagione dei campi nella capitale è stata inaugurata e attuata dalle amministrazioni di sinistra e l'unico insediamento riconducibile alla giunta di Alemanno è stato quello di La Barbuta, ha commentato Carlo Stasolla, presidente dell'Associazione 21 Luglio che da dieci anni si occupa di difesa dei diritti dei rom.

Stasolla ripercorre la storia della nascita delle baraccopoli a Roma spiegando come siano state proprio le giunte di sinistra a costruire i campi rom: gli svincoli Rutelli hanno aperto 10 campi Con Veltroni ci sono 5 campi aperti. Nessuna nuova apertura invece con la giunta Marino e una con la giunta Alemanno.

Sulla questione rom, purtroppo sembra dominare l'ignoranza. A tal proposito, l'amministrazione di Giunta Raggi appare molto simile a quella di Giunta Alemanno con una chiara volontà di chiudere i campi, ma per sgomberi forzati - dice Stasolla - non sembra esserci alcuna differenza tra le modalità di chiusura del campo di Tor de 'Cenci, costruito nel 2012 da Alemanno, da quella di Camping River, organizzata 6 anni dopo da Raggi.

Il presidente di Associazione 21 luglio, che per il secondo anno consecutivo sta organizzando un corso (online per il 2020) sul superamento dei campi rom in Italia, ha concluso: Raggi, pur proclamandosi così donna di sinistra , in realtà, per quanto riguarda la questione rom, è sicuramente una donna di destra.