The Witcher 3: Wild Hunt arriva sulla Nex-Gen

CD PROJEKT RED annuncia che un’edizione di The Witcher 3: Wild Hunt è attualmente in sviluppo per nuova generazione.

Sviluppata per sfruttare il potente hardware per videogiochi, l’edizione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt per PC, Xbox Series X e PlayStation 5 presenterà una serie di miglioramenti visivi e tecnici, tra cui ray tracing e tempi di caricamento più rapidi nel gioco base, in entrambe le espansioni e tutti i contenuti extra.

L’edizione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile come gioco standalone su PC, Xbox Series X e PlayStation 5 e come aggiornamento gratuito per gli attuali possessori del gioco su PC, Xbox One o PlayStation 4.

Per ulteriori informazioni, segui Facebook, Twitter e il sito web ufficiali del gioco.

Leggi su insidethegame.home.blog