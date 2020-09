IFA 2020 LG presenta life’s good from home

In occasione di IFA 2020, LG ha presentato le proprie innovazioni per la casa

In occasione di IFA 2020, LG Electronics ha presentato una nuova esperienza mai realizzata nei precedenti edizioni di IFA: il CTO di LG, Dr. I.P. Park, è infatti salito sul palco sotto forma di ologramma per parlare di Life’s Good from Home, la visione dell’azienda per il futuro della casa. La visione futura di LG punta su 3 valori fondamentali per la casa: cura, praticità e intrattenimento.

“Questi tempi senza precedenti ci hanno reso più incerti sul futuro”, ha osservato Dr. Park. “LG ritiene che siamo di fronte a un’opportunità unica per apportare un vero cambiamento nel mondo partendo dalle nostre case. In qualità di innovatore, LG ha raddoppiato il proprio impegno nello sviluppo di prodotti e servizi nuovi e migliorati in grado di fornire una vita migliore alle persone di tutto il mondo”.

La piattaforma di Intelligenza Artificiale (AI) di LG, LG ThinQ, continua ad evolversi e innovare per creare nuovi servizi, soluzioni e modelli di business per guidare il cambiamento. “LG ThinQ è il cuore pulsante delle esperienze innovative che sviluppiamo”, ha affermato Dr. Park mostrando come la nuova app LG ThinQ offre un’esperienza incentrata sull’utente. Utilizzando l’app, il Proactive Customer Care (PCC) basato su AI può analizzare e segnalare lo stato di funzionamento degli elettrodomestici e persino fornire consigli per la manutenzione o la riparazione.

LG guida l’innovazione anche al di fuori dello spazio domestico, investendo in tecnologie ad ampio raggio che puntano al miglioramento della vita quotidiana. La linea di robot LG CLOi offre un modo sicuro per fornire servizi in ristoranti e ospedali e, da luglio 2020, gli LG CLOi ServeBots sono operativi in strutture commerciali in tutta la Corea.

In qualità di pioniere nella robotica, LG ha puntato sull’espansione dell’ecosistema dei robot attraverso la piattaforma CLOi, concentrandosi sulla guida automatizzata, sull’analisi della situazione e sul controllo del movimento riducendo il tempo necessario per sviluppare prodotti all’avanguardia, una forza trainante per la crescita del settore. Dr. Park ha evidenziato come CLOi 2.0 potrebbe, in occasioni specifiche, fungere da efficiente sostituto dell’interazione umana, compatibile con il sistema operativo open source Robot (ROS) 2.

LG sta inoltre sviluppando una tecnologia per la gestione da remoto della salute come parte dei suoi sforzi di trasformazione digitale. “Attraverso l’Intelligenza Artificiale, possiamo monitorare facilmente e in modo preciso la salute delle persone 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha affermato Dr. Park. “Recentemente in Corea abbiamo gestito con successo un progetto pilota con la Seoul National University nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare il monitoraggio e la cura di pazienti con malattie croniche”.

Kim Kyung-ho, executive vice president di LG Business Solutions Europe, ha seguito Dr. Park sul palco per presentare LG ThinQ Home. Realizzata nella città sudcoreana di Pangyo, conosciuta come la Silicon Valley coreana, ThinQ Home è la dimostrazione concreta della visione di LG Life’s Good from Home: rappresenta infatti la futura casa ideale progettata per offrire uno stile di vita più sicuro e pratico attraverso le più recenti tecnologie e i piu’ recenti prodotti dell’azienda.

In Corea, Dr. Park, ha guidato il pubblico dell’IFA attraverso LG ThinQ Home e ha mostrato il funzionaento di Home Concierge, lo specchio smart che consente in maniera semplice di monitorare gli elettrodomestici e il consumo di energia in casa attraverso un pratico pannello di controllo all’avanguardia. Collegato alla stazione di ricarica per auto elettriche della casa, il pannello high-tech consente ai proprietari di casa di caricare e monitorare la propria auto elettrica a distanza.

Al termine della conferenza, LG ha mostrato dei video che descrivono la sua visione per accelerare l’innovazione quotidiana, tra cui un video che include la speciale partecipazione della star del K-pop Henry Lau in tournée nella LG ThinQ Home.

I video sono disponibili sul canale YouTube di LG Global (www.youtube.com/GlobalLG) mentre l’esposizione virtuale di LG (http://Exhibition.LG.com) offre una vivida esperienza dei prodotti e servizi innovativi di LG all’IFA 2020 .

