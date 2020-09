Seagate Aggiorna i suoi HDD e SSDs

SEAGATE AGGIORNA IL SUO PORTAFOGLIO DI DRIVE IRONWOLF E IRONWOLF PRO NAS. CON LA NUOVA VERSIONE 18TB HDD E DUE NUOVI SSDS PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DEI DATI

Seagate Technology, leader mondiale nelle soluzioni di memorizzazione e gestione dei dati, ha annunciato oggi un aggiornamento delle sue linee di unità NAS (Network Attached Storage) IronWolf e IronWolf Pro, destinate agli ambienti domestici e ai piccoli uffici, con nuove unità disco rigido da 18 TB di capacità e nuovi modelli SSD SATA. Queste nuove unità offrono velocità, capacità e resistenza senza pari per offrire prestazioni affidabili, scalabili e costanti alle soluzioni NAS.

“Le piccole e medie imprese sono il motore della crescita economica globale e molte stanno comprendendo il potenziale valore che possono fornire i dati per la loro attività, guardando avanti sulla strada verso la ripresa dal COVID – 19”, ha dichiarato Jeff Fochtman, Senior Vice President Marketing e Business di Seagate Technology. “Man mano che le aziende, di qualsiasi tipo e dimensione, diventano sempre più dipendenti dalla tecnologia, la consapevolezza del reale valore dei dati, che queste aziende hanno memorizzato, diventerà fondamentale per sfruttare opportunità di crescita e di innovazione future”.

“I nostri aggiornamenti alla famiglia di prodotti NAS IronWolf e IronWolf Pro forniranno alle piccole e medie imprese la solida infrastruttura di gestione dei dati di cui hanno bisogno per pianificare il futuro”.

Il nuovo IronWolf Pro da 18TB è stato progettato e ottimizzato specificamente per NAS, con il firmware AgileArrayTM costruito sulla base della tecnologia CMR, garantisce prestazioni RAID costanti e consente al tempo stesso la presenza di più utenti simultanei. L’unità dispone di un elevato limite di carico di lavoro (WRL) pari a 300TB/anno, che consente agli utenti di eseguire lo streaming, il backup e l’accesso a una maggiore quantità di dati del NAS. Offre inoltre una velocità di trasferimento di 250 MB/s, che la rende l’unità con più alta capacità e velocità del pacchetto IronWolf. Gli HDD IronWolf Pro sono dotati di IronWolf Health Management per sistemi NAS compatibili e di una garanzia limitata di cinque anni. Il nuovo IronWolf Pro HDD da 18TB è disponibile da questo mese a 609,99€.

Le nuove unità SSD IronWolf Pro 125 e IronWolf 125 SATA di Seagate sono unità ottimizzate per NAS che offrono prestazioni scalabili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e multiutente per soddisfare le esigenze delle PMI, dei creativi e degli utenti home office. Le unità SSD IronWolf Pro 125 sono progettate per ambienti con più utenti e che condividono l’alimentazione, offrendo fino a 1 DWPD, inoltre garantiscono la protezione dei dati in caso di perdita di energia, garanzia di cinque anni e tre anni di servizi di recupero dati di Seagate Rescue Data Recovery Services. L’unità SSD IronWolf 125 offre 0,7 DWPD e una garanzia di cinque anni. Entrambe le nuove unità SSD offrono l’IronWolf Health Management di Seagate con sistemi NAS compatibili, inclusi i principali sistemi partner di Synology, Qnap e Asustor, consentendo agli utenti di monitorare facilmente le prestazioni e lo stato di salute delle loro unità.

Meiji Chang, General Manager di QNAP Systems, Inc., ha commentato: “Nell’incessante ricerca di innovazione, Seagate rinnova il suo portafoglio IronWolf e IronWolf Pro, offrendo una resistenza senza compromessi e prestazioni senza precedenti per i versatili NAS QNAP ed i device esterni di storage. La nostra continua collaborazione con Seagate garantisce che i clienti QNAP godano sempre di un’esperienza ottimizzata e di un’affidabilità superiore”.

“ASUSTOR è entusiasta delle nuove unità IronWolf Pro da 18 TB di Seagate e delle unità SSD IronWolf 125 e 125 Pro SATA”, ha dichiarato Pin-Hao Huang, Product Manager di ASUSTOR. “Questi nuovi drive offrono capacità maggiori laddove la domanda di memorizzazione dei dati è più elevata, pur conservando le notevoli prestazioni per le quali Seagate è nota”.

Il nuovo IronWolf 125 SSD è ora disponibile con capacità di 250GB (€64,99), 500GB (€104,99), 1TB (€174,99), 2TB (€319,99) e 4TB (€639,99). L’IronWolf Pro 125 è ora disponibile anche con una capacità di 240GB (€104,99), 480GB (€144,99), 960GB (€259,99), 1,92TB (€459,99) e 3,84TB (€859,99).

Visita il sito di Seagate per ulteriori informazioni sulle soluzioni e il supporto che Seagate fornisce alle PMI.

