Previsione meteo : Torna il sole e buon tempo in tutta Italia

Se la freschezza ti ha già stancato, sappi che l'ultima parte della settimana sarà segnata dall'espansione dell'alta pressione dall'Europa sud-occidentale verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, con tempo spesso stabile. Dovremo comunque fare i conti con un piccolo minimo nel basso Mediterraneo in lento movimento verso la Grecia che nel fine settimana influenzerà il tempo su parti delle nostre regioni più meridionali, con alcuni temporali concentrati principalmente in Sicilia.

Nel resto d'Italia, invece, prevarrà l'azione stabilizzatrice dell'innalzamento dell'alta pressione, anche con l'innalzamento delle temperature, ma con lieve variabilità diurna al sabato nelle zone alpine. Attenzione a domenica, quando una rientranza nel Nord Atlantico tenterà di erodere l'alta pressione inviando un fronte verso le Api responsabile di un più deciso aumento del dissesto, destinato anche a parte della valle del Po. La regolazione dell'alta pressione favorisce condizioni di maggiore stabilità e la giornata sarà trascorsa all'insegna del bel tempo prevalente con un cielo generalmente sereno o leggermente nuvoloso. Nel pomeriggio, invece, ci sarà qualche nuvolosità lungo le zone montuose, soprattutto sulle Alpi e in Sicilia, ma senza fenomeni da segnalare.

Le temperature sono ancora in lieve aumento in tutta Italia con massime fino a 28/30 ° C al sud. Sabato sarà una giornata prevalentemente soleggiata, ma dal pomeriggio la nuvolosità si intensifica nelle zone alpine con locali rovesci o temporali più probabili nelle zone centro orientali, attenuandosi lentamente nel corso del della sera. Da notare le perturbazioni diurne in Sicilia dovute ad alcuni temporali nelle zone interne e meridionali.

Temperature in aumento con punte di 30/32 ° C nelle regioni interne della Sicilia. Domenica ancora qualche perturbazione nel pomeriggio nel sud della Sicilia con alcuni temporali soprattutto nelle zone interne, estenuanti in serata. La giornata sarà in gran parte soleggiata sul resto d'Italia, ad eccezione del Nord.

Qui un fronte Nord Atlantico determinerà un aumento dell'instabilità delle Alpi, con piogge localmente intense e temporali pomeridiani sul settore centro-orientale, che in serata attraverserà la pianura padana provocando distese intense su Piemonte, Alta Lombardia, Pedemontana Veneto e Friuli; un possibile fenomeno fino alla Liguria. Le temperature sono ancora in lieve aumento con punte di 30/32 ° C nella bassa Pianura Padana, Tavoliere delle Puglie e Materano.