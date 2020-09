Silvio Berlusconi positivo al Covid-19 : è asintomatico e sta bene

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone Covid-19. Il capo di Forza Italia, secondo il suo medico Alberto Zangrillo, è asintomatico ed è attualmente in isolamento in casa. Berlusconi aveva già subito due tamponi (risultati negativi) dopo aver incontrato Flavio Briatore.

Lo ha comunicato Forza Italia, informando che «In seguito a un ulteriore controllo precauzionale il presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2». Secondo il suo medico Alberto Zangrillo, Silvio Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio. «Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social».