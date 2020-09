IFA 2020: LG INAUGURA LO STAND VIRTUALE

In occasione di IFA 2020, LG Electronics (LG) mostra la propria visione della casa ideale che offre comfort e praticità a tutti coloro che trascorrono sempre più tempo a casa. Per tutto il mese di settembre, infatti, sarà possibile visitare lo stand virtuale di LG (exhibition.lg.com) per esplorare come le soluzioni LG possono migliorare la quotidianità rendendola più rilassante, efficiente e appagante.

Seguendo il claim Experience LG Like Never Before, una rappresentazione realistica della Hall 18 di Messe Berlin permette di scoprire le ultime innovazioni del brand comodamente e in sicurezza da casa propria proprio come se ci si trovasse fisicamente a Berlino. I visitatori potranno godersi un tour dettagliato accompagnati da una guida virtuale, vedere un tutorial che spiega come navigare nello stand usando la “Mini Map” e cliccare su un prodotto per provarlo o vedere le sue specifiche tecniche e le funzionalità.

L’esposizione è stata ideata come un’esperienza interattiva dove poter navigare liberamente all’interno dello spazio virtuale come in un videogioco. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con Unity Technologies che ha messo a disposizione Unity video game engine, la piattaforma leader mondiale nella creazione di contenuti interattivi e real-time 3D (RT3D). La piattaforma fornisce infatti un set che include delle soluzioni software per creare, far funzionare e monetizzare contenuti interattivi, real-time 2D e 3D per smartphone, tablet, PC, consolle e dispositivi per la realtà aumentata e virtuale.

All’interno dello spazio virtuale sarà presente l’OLED New Wave, un’installazione realizzata con schermi flessibili, che ha già stupito il pubblico in occasione del CES di quest’anno, che fornisce una dimostrazione spettacolare della qualità d’immagine degli OLED di LG e la capacità di assumere factory form unici. I visitatori potranno scoprire l’offerta per l’intrattenimento domestico di LG nella “Home Cinema Zone” e sperimentare l’eccezionale riproduzione di immagini e suoni degli LG OLED TV, oppure divertirsi e giocare nella “Gaming Zone””. Lo “Sports Bar” virtuale è invece ottimizzato per godersi i contenuti sportivi, mentre la “Lifestyle Zone” invita gli utenti a esplorare il mondo di possibilità di design e arredo che diventano realtà grazie alle soluzioni LG OLED come il Wallpaper, il Gallery o il Rollable.

Tutte le zone mostrano le caratteristiche chiave degli OLED TV conosciute come le “4S”: “sharp”, “swift”, “smooth” e “slim”. La tecnologia virtuale permette ai visitatori di mettere a confronto l’esperienza di visione dei display LG OLED autoilluminanti con i display LED LCD convenzionali usando delle riprese di una notte stellata. Faranno la differenza un audio ricco e tridimensionale generato dalle soundbar e dagli speaker LG di ultima generazione, soluzioni dotate delle tecnologie Meridian Audio.

Sette zone dello spazio virtuale saranno dedicate agli elettrodomestici smart. Organizzate attorno ai tre temi di Salute, Igiene e Praticità, le zone, chiamate Reimagine Your Life @ Home with LG, mostrano come una casa possa essere resa più sicura e salutare grazie alla tecnologia. La tecnologia LG infatti è in grado di purificare l’aria che respiriamo, assicurare l’igiene di vestiti e stoviglie, creare piatti salutari offrendo una cura nel servizio clienti proattiva e personalizzata.

I visitatori sperimenteranno l’utilità e l’ottimizzazione che gli elettrodomestici connessi portano nella vita di tutti i giorni, migliorando il tempo trascorso in casa. Nella “Laundry & Styling Room”, sarà possibile scoprire le ultime innovazioni LG in ambito lavaggio con la nuova LG WashTower dotata di intelligenza artificiale. Nella “Prep Station & Dining Room” è possibile simulare la scansione degli alimenti per la preparazione dei pasti usando gli elettrodomestici smart di LG, mentre l’AI Connect Cooking Mode semplifica ulteriormente le attività in cucina. I visitatori possono anche sperimentare i servizi Proactive Customer Care, l’offerta basata sull’intelligenza artificiale di LG che avvisa i clienti di potenziali malfunzionamenti dei prodotti prima che accadano, velocizza la riparazione quando necessaria e offre consigli per la corretta manutenzione degli elettrodomestici.

