Scuola : Inizia l'anno scolastico con i corsi di recupero

, in attesa del rientro a scuola degli studenti. E oggi le scuole riaprono anche per la ripresa dell'apprendimento. In alcuni casi ciò sarà fatto di persona, in altri, per il secondo anno, a distanza, secondo la scelta autonoma delle singole scuole.

Nessuna maschera a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella scuola primaria, per facilitare l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la maschera può essere rimossa rispettando la distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione ( es. canto). Lo indica il Comitato Tecnico Scientifico in una nota.

Il Comitato Scientifico e Tecnico spiega che l'uso delle maschere è solo una delle misure preventive che devono essere attuate nelle scuole in corretta associazione con tutte le altre misure già consigliate. L'apertura delle scuole è un problema. necessità primaria del Paese, ma anche sicurezza e continuità aziendale, quindi, accanto alle esigenze educative e formative, è necessario considerare il principio di precauzione, tutela dei lavoratori, efficienza, sostenibilità e accettabilità delle misure proposte.

I dati epidemiologici, spiegano gli esperti del comitato, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative osservate, potrebbero determinare una modificazione di tali raccomandazioni, anche in relazione ai vari trend epidemiologici locali, da parte dell'Azienda Sanitaria che potrebbe prevedere l'obbligo del maschere anche in situazioni statiche di rispetto delle distanze per un dato periodo, in una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo equilibrata con le esigenze di continuità ed efficienza della formazione.