Gli Evolve Alba a Sanremo Rock 2020!

La band Padovana è pronta a portare il suo rock elettronico nel teatro più famoso d’Italia.



Gli Evolve Alba saranno presenti a Sanremo Rock 2020, che si terrà il 12 settembre al Teatro Ariston di Sanremo, nello spettacolo che consacra i nuovi volti del rock italiano alternativo.



La band, che ha visto la luce nel 2018, si è fatta notare subito per il suo sound originale, nato dal mix tra indie rock ed elettronica pesante, con punti di contatto con la Rock Dance. Una gavetta, la loro, che in due anni li ha portati in tour in tutto il Nord Italia, intercettando un pubblico assetato di nuovi volti e sonorità diverse dalla musica mainstream e li ha visti vincitori del premio Compilation di Rock Targato Italia nel 2019. Ma ora la sfida a colpi di note si fa più intensa e il risultato sarà deciso a giorni, nel festival che tutti gli amanti del rock Made in Italy stanno aspettando.



Il gruppo Evolve Alba è composto dai fondatori Nicola Lazzaro (chitarra, voce, synth) e Nicola Ongania (chitarra solista), ai quali si sono aggiunti Luigi Carrai (batteria) e Melissa Sgorlon (basso/cori).



Ventiventi è il singolo inedito che porteranno sul palco dell’Ariston ed è canzone che racconta un flirt sorto alle prime luci dell’alba, in un’atmosfera pop rock, che sfida due amanti a lasciarsi andare in un viaggio verso un futuro non ancora scritto, da vivere come in un film.



Un’idea di musica ben precisa, quella degli Evolve Alba, nata dal desiderio di urlare al mondo quello che non funziona. A legare i quattro artisti è la passione comune per una musica non sporcata dal marketing e dalle decisioni prese a tavolino.

Così racconta Luigi Carrai, batterista del gruppo:



“A guardarlo per ora il panorama è composto da troppa musica inquinata dal rapido consumo e da contenuti scarni, con poco spazio a nuove voci e volti, ma per fortuna stiamo vivendo un periodo di transizione in nuove realtà. Perché in questo momento la musica italiana è su un punto di cambiamento necessario e richiesto. Esistono quindi barlumi. La nostra musica rappresenta la voglia di urlare al mondo che qualcosa non funziona o che funziona così bene da poterci estinguerci in fretta. Pur mantenendo chiaro l’unico faro al di fuori di una materiale esistenza, immersi nelle percezioni e nei sentimenti.”



Sanremo Rock – il Festival



Sanremo Rock nasce negli anni ‘80 come realtà satellite del Festival della Canzone Italiana. Tanti sono gli artisti che hanno debuttato su questo palco per poi ritagliarsi uno spazio nella galassia del rock italiano: Litfiba, Ligabue, Nannini, Bennato, Bluvertigo e tanti altri. Ancora oggi, Sanremo Rock è una pista di lancio per i gruppi che hanno la stoffa di sfondare e una vera occasione per entrare in contatto con etichette discografiche, produttori e manager.