Valerio Pino parla del suo passato: Baci mozzafiato con Anna Safroncik

Valerio Pino torna a stupire tutti con dichiarazioni bomba rilasciate al sito di cronaca rosa iGossip.it. L'ex ballerino professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha raccontato di aver trascorso una serata molto passionale con la bellissima e bravissima attrice ucraina naturalizzata italiana Anna Safroncik diversi anni fa.

Il modello e personaggio tv ha dichiarato a iGossip.it: "È successo diversi anni fa! Sì, è vero, ho conosciuto Anna durante una serata in discoteca a Roma, fu un colpo di fulmine: la sua bellezza e i suoi occhi mi rapirono subito, impossibile non cadere tra le sue braccia! Tra noi ci furono baci mozzafiato indimenticabili. Ci videro in molti quella sera, ma non avrei mai immaginato che qualcuno potesse parlarne! Ho un ricordo molto positivo di Anna: oltre ad essere una bravissima e bellissima attrice, è una donna dolce ed elegante".

E poi che cosa è successo? Il ballerino calabrese ha raccontato: "Purtroppo la mia vita in quel momento non mi permetteva di andare avanti e di approfondire la conoscenza. Vivevo all’estero, era tutto difficile e complicato. L’avessi conosciuta oggi, l’avrei sposata!".