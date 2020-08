Le noci Pecan potrebbero far parte della dieta sana?

Le noci Pecan, originarie del Nord America, grazie al flavor che ricorda il burro, sono molto spesso utilizzate negli aperitivi, dolci e in numerosi piatti. Anche se vantano una lunga lista di nutrienti essenziali, sono molto ricche in calorie e grassi, tanto da domandarsi se effettivamente sono alimenti adatti ad uno stile di vita sano.

Nutrienti

Le noci Pecan hanno un contenuto molto elevato di nutrienti, in particolare sono un'ottima fonte di fibre, rame, tiamina e zinco.Una porzione da 28 grammi presenta le seguenti caratteristiche nutrizionali:

Calorie : 196 Kcal

: 196 Kcal Proteine : 2,5 grammi

: 2,5 grammi Grassi: 20,5 grammi

20,5 grammi Carboidrati: 4 grammi

4 grammi Fibre: 2,7 grammi

2,7 grammi Rame: 38% del valore giornaliero (DV)

Il rame è un'importante minerale coinvolto in numerose funzioni dell'organismo come nell'attività delle cellule nervose, risposta immunitaria e nella produzione di globuli rossi. La tiamina o vitamina B1 invece è essenziale per la conversione dei carboidrati, carburante del nostro corpo, in energia. Lo zinco è anch'esso un minerale chiave per la salute, necessario per la funzione immunitaria, crescita cellulare, funzione celebrale e guarigione delle ferite.

Benefici

Le noci Pecan sono state associate a numerosi benefici per la salute.

Salute del cuore. Le noci Pecan sono una fonte molto importante di acidi grassi monoinsaturi, la tipologia di grassi che favorisce la salute del cuore. Uno studio di 24 persone con diagnosi di coronaropatia caratterizzata dal restringimento delle arterie, ha dimostrato che il consumo di 30 grammi di noci Pecan al giorno per 12 settimane migliorava i livelli di colesterolo HDL (buono) nel sangue. Un'altra ricerca molto simile condotta su 19 persone con livelli normali di colesterolo ha osservato che mangiarne ogni giorno 68 grammi portava ad una riduzione dei livelli di colesterolo LDL (cattivo) dopo 8 settimane rispetto al controllo. Un'altro studio ha mostrato che l'incremento del consumo di frutta a guscio che include le noci Pecan, può ridurre i livelli di colesterolo totale, LDL (cattivo) e i trigliceridi, importanti fattori di rischio cardiovascolare.





Stabilizzazione della glicemia. Alcune ricerche suggeriscono che le noci Pecan possono promuovere il controllo della glicemia nel sangue, probabilmente per il contenuto di fibre insolubili che hanno la caratteristica di migliorare il transito intestinale e fibra solubile, capace di dissolversi in acqua e formare un gel che trattiene il materiale non digerito e riduce l'assorbimento degli zuccheri responsabili dell'aumento della glicemia. Un piccolo studio su 26 adulti in sovrappeso o obesi ha dimostrato che aggiungere le noci Pecan alla dieta abituale per 4 settimane promuoveva l'attività dell'insulina, l'ormone che favorisce il trasporto degli zuccheri dalla circolazione sanguigna all'interno delle cellule e la funzionalità delle cellula beta del pancreas, responsabili della produzione d'insulina.





Promozione della funzione celebrale.Le noci Pecan possono apportare benefici alla funzione celebrale per via dell'alto contenuto di nutrienti specialmente di acidi grassi mono e polinsaturi. Gli acidi grassi monoinsaturi, in particolare, sono stati associati alla diminuzione del declino cognitivo e alla riduzione dell'infiammazione. Uno studio molto importante condotto su 15.000 donne durato circa 40 anni,ha associato un'elevato consumo di noci Pecan ad un miglioramento a lungo termine della funzione cognitiva. Una ricerca simile su 4.822 anziani ha mostrato che solo i partecipanti che avevano incluso nella loro dieta le noci Pecan anche in una quantità minore di 10 grammi al giorno,presentavano una minor probabilità di riduzione della funzionalità cognitiva. Tuttavia non è stato valutato l'effetto specifico delle noci Pecan sulla funzione celebrale.

Potenziali svantaggi

Nonostante i numerosi potenziali benefici per la salute, le noci Pecan presentano degli aspetti negativi. Prima di tutto le persone allergiche alla frutta a guscio come mandorle, anacardi, castagne e noci dovrebbero evitarle, un secondo aspetto da considerare è l'apporto calorico elevato, 28 grammi forniscono circa 200 Kcal, tanto che mangiarne diverse porzioni al giorno può incrementare notevolmente l'apporto calorico della dieta e contribuisce all'aumento del peso se non viene seguito un regime alimentare sano e non si pratica attività fisica. Per questa ragione è necessario un consumo moderato,specialmente quando si inizia la dieta per perdere peso e bisogna sempre preferire i prodotti senza aggiunta di zuccheri e sale.

Come aggiungere le noci Pecan alla dieta

Le noci Pecan hanno un'elevata quantità di nutrienti e per questo potrebbe essere un'eccellente idea aggiungerle ad una dieta sana per renderla varia. Occorre però fare attenzione alla grandezza della porzione che deve essere di circa 28 grammi oppure 20 metà delle noci intere.E' possibile aggiungerne una manciata allo yogurt, all'insalata o ai fiocchi d'avena per rendere la preparazione ricca di nutrienti e aumentare la croccantezza. Le noci Pecan triturate o sminuzzate possono essere incorporate all'impasto dei prodotti da forno come muffin, pancake o banana bread (plumcake alla banana). Altrimenti è possibile consumarle crude, in modo da assaporarne tutto il gusto durante uno spuntino veloce, conveniente ma ricco di nutrienti.

Conclusioni

Le noci Pecan come tutte le tipologie di frutta secca a guscio sono molto ricche di nutrienti essenziali, incluse le fibre, il rame, la tiamina e lo zinco. Alcuni studi hanno associato il consumo delle noci Pecan a numerosi benefici per la salute come il controllo della glicemia, salute del cuore e delle funzioni celebrali, ma la porzione all'interno della dieta deve essere limitata nella quantità.