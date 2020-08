I migliori videogiochi usciti durante il 2020

Sei un appassionato di videogiochi in tutte le loro sfaccettature e versioni? Di anno in anno vengono lanciati sul mercato videogiochi sempre più coinvolgenti, con una grafica estremamente realistica ed esteticamente impeccabile. Inoltre, le storie riescono ad essere convincenti e a farti sentire un personaggio che fa parte di esse. Oggi vedremo insieme i giochi più amati da chi se ne intende e che sono usciti nei mesi appena trascorsi del 2020.

Se ami i videogiochi potresti essere anche un fan dei classici dei casinò online. Su portali come https://rabona.com/it/ trovi giochi online come slot machine o poker che provengono dai migliori fornitori e con grafiche molto coinvolgenti. Non mancano inoltre le scommesse sportive, per andare incontro proprio a tutti i gusti.

Ma vediamo di seguito i migliori videogiochi del 2020 secondo la critica e i giocatori.

Person 5 Royal

Un videogioco per Playstation 4 che è la versione estesa e migliorata del gioco di ruolo di successo prodotto da ATLUS. Il racconto si basa su una storia di un gruppo di studenti adolescenti che devono affrontare una minaccia soprannaturale e lo fanno grazie alla loro “Persona”, una sorta di alter ego speciale. In questa edizione del gioco si aggiungono nuove zone, personaggi e caratteristiche per dare nuova vita a un classico.

Half-Life: Alyx

Videogioco per PC che rappresenta un nuovo “sparatutto” in cui giocare un’avventura in prima persona. La storia rappresenta ciò che accade cronologicamente prima di Half-Life 2 e permette di approfondire le vicissitudini di Alyx Vance, un hacker costretto a lottare contra i Combine in un contesto post-apocalittico. Questa versione è stata pensata per essere giocata in realtà virtuale ed è compatibile con l’headset di Valve Index.

The Last of US II

Sequel di The Last of Us, videogioco che ebbe un grande successo per la PS3, nel 2015. Si tratta di uno dei giochi per PS4 più attesi dell’anno e che è atteso dal 2016, quando il suo arrivo venne annunciato all'evento Playstation Experience. Le aspettative non sono state deluse dato che si tratta di una storia avvincente e che combatte pregiudizi oltre ad avere una grafica degna del miglior cinema.

Ori and the Will of the Wisps

Un gioco per XBOx One e per PC che anche in questo caso è il proseguimento dell’emblematico videogioco Ori and the Blind Forest, sviluppato da Moon Studios. Si tratta di un sequel che continua ad offrire uno stile impeccabile a livello grafico e di giocabilità. Il gioco sfida a esplorare i diversi livelli ottenendo nuove abilità e aprendo nuovi sentieri che è poi possibile continuare ad attraversare.

Doom Eternal

Un altro videogioco per XBOx One, PC, PS4 e Nintendo Switch che è il sequel del successo del 2016, Doom. Lo stile di gioco è simile al primo titolo e anche in questo caso si è scommesso su sparatorie contro i demoni. In questo capitolo lo scenario non è Marte ma la Terra che è flagellata da creature demoniache e diavoli provenienti da altre dimensioni.

Microsoft Flight Simulator

Anche in questo caso parliamo di un videogioco che rappresenta l’ultimo capitolo disponibile sul mercato di una sorta di “collezione” iniziata anni fa, ossia il famoso simulatore di volo di Microsoft. Con questa versione per PC e XBOx One la grafica è notevolmente migliorata ed è possibile pilotare un gran numero di modelli di aereo commerciali e privati. Anche il sistema che simula i vari stati meteorologici è più sofisticato con nuvole volumetriche e cambiamenti di luce davvero realistici.