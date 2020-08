Gamification e interazione: i fattori discriminanti del gioco online

Quando, agli inizi del ventesimo secolo, si cominciò a parlare di gamification, molti storsero il naso, non comprendendo la portata innovativa di un termine che, ben presto diventato una tendenza, avrebbe rivoluzionato il mondo. Con gamification si fa riferimento a tutte quelle meccaniche proprie di contesti videoludici applicate in situazioni non ludiche. Per fare un esempio pratico, le app di fitness oggi tanto in voga sono un esempio di gamification come numerose altre applicazioni per smartphone.

Ad oggi la gamification è la politica adottata da tutte le aziende, anche nella stimolazione dei propri dipendenti e nel rapporto coi clienti, un approccio nuovo che ha completamente modificato sia l’organizzazione aziendale che il modo di approcciarsi agli utenti.



Chi ha fatto da apripista a questa tendenza è il settore del gioco d’azzardo online. Ad oggi le slot machine online e le room di casinò online vengono progettate dalle software house tenendo conto di tutti i meccanismi di gamification e delle potenziali modalità di interazione degli utenti. Per questi fattore, le slot machine online ad oggi risultano avere lo stesso appeal dei videogiochi, offrendo peraltro le stesse skills, ovverosia le caratteristiche: bonus premiali, livelli da superare, obiettivi da raggiungere. In sintesi, mixare in un singolo account intrattenimento ed esperienza è stata la scelta vincente del mondo delle slot online, che hanno così potuto innovarsi rispetto ai vecchi titoli del passato e far sperimentare agli utenti nuove forme di gioco.



Nelle ultime settimane è stato rilasciato un gioco che raccoglie i precetti della gamification in una soluzione unica ed interattiva. Si tratta di Crazy Time Live, autentico capolavoro di casa Evolution Gaming. La software house decise a suo tempo di chiamare il gioco così per via del suo grande potenziale. Il cuore pulsante di questo gioco è rappresentato da una sorta di ruota della fortuna che permette agli utenti di moltiplicare i propri premi fino a 20.000x e di attivare quattro tipologie differenti di bonus. Il tempo magicamente sembra fermarsi in questo gioco divertente ed affascinante al tempo stesso.



Il gioco è filmato live da uno studio molto moderno, che dà tanto l’impressione di un film fantasy. Crazy Time Live così riesce a creare una esperienza coinvolgente ed entusiasmante sulla ruota della fortuna, sfruttando al massimo la presenza di presentatori live e tanti round bonus capaci letteralmente di tenere legati i giocatori allo schermo. La ruota principale, la Money Wheel, è il vero punto di forza del gioco dal momento che annette al suo interno il generatore di moltiplicatori posizionato appena sopra, l’ormai celebre Top Slot. La ruota stessa si compone di 54 segmenti, ognuno dei quali ha un numero o un round bonus. Proprio i bonus rappresentano l’elemento di fidelizzazione del gioco insieme ad una interfaccia di gioco molto semplice.

Concludendo, Crazy Time Live rappresenta la perfetta sintesi della nuova gamification, un titolo dove le caratteristiche audiovisive e le funzionalità del gioco si fondono in un’unica cosa. Tale simbiosi è la chiave di volta per la progettazione di qualsiasi titolo da parte delle software house, una strategia innovativa destinata a durare negli anni a venire.