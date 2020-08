Annunciato The Witcher: Monster Slayer

Lo studio di sviluppo Spokko, membro del gruppo CD PROJEKT, annuncia The Witcher: Monster Slayer, un gioco di ruolo free-to-play, in realtà aumentata basato sulla geolocalizzazione per iOS e Android ambientato nell’universo di The Witcher.

Sviluppato e pubblicato da Spokko, The Witcher: Monster Slayer si svolge prima degli eventi della serie di giochi The Witcher. I mostri vagano liberamente per la terra in gran numero e il lavoro relativamente nuovo di “witcher” è diventato indispensabile in tutto il continente. Il mondo non sentirà parlare di Geralt di Rivia per centinaia di anni. Devi prendere il mantello, diventare un cacciatore di mostri d’élite e liberare il mondo dalle bestie ripugnanti.

Il gioco ti sfida a esplorare il mondo intorno a te mentre segui, studi e combatti mostri. Puoi sfruttare l’ora del giorno e le condizioni meteorologiche della vita reale a tuo vantaggio, ma soprattutto, vieni sempre preparato al combattimento! Per sconfiggere i nemici più duri puoi preparare potenti pozioni e oli, creare bombe ed esche mostruose, nonché aggiornare le abilità e l’equipaggiamento del tuo personaggio.

Oltre al combattimento in realtà aumentata in prima persona, il gioco contiene anche missioni basate sulla trama che ti porteranno ad avventurarti a tutti gli effetti sulla buona strada per diventare un cacciatore di mostri professionista.

The Witcher: Monster Slayer arriverà presto su iOS e Android! Per essere sempre aggiornato, segui il gioco su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube e visita il sito web ufficiale di The Witcher: Monster Slayer.

