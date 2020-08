Flavio Briatore positovo... rimosso un selfie direttamente dal letto dell’ospedale

L'imprenditore miliardario è, ma i medici hanno confermato la sua versione: vale a dire che è arrivato domenica sera per una malattia diversa dalla Covid (l'ormai famosa prostatite) e che come per altri pazienti, è stato fatto un tampone nasofaringeo prima del ricovero.

Non molto tempo fa l'ospedale ha comunicato l'esito positivo del tampone e ha assicurato che a Briatore è stato applicato il protocollo di sicurezza che prevede l'isolamento e l'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari in questi casi. Questo non sembra aver tolto il buonumore dell'imprenditore, che nel selfie postato per qualche minuto si è mostrato sorridente anche sdraiato nel suo letto d'ospedale.

Ma velocissima Selvaggia Lucarelli che commenta : “Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie, poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire”.