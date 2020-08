Coronavirus, ecco quando i bambini devono indossare le mascherine 

Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, le maschere per il viso sono diventate parte della nostra routine come strumento di protezione primario, per noi e per gli altri.

Gli adulti dovrebbero indossarli in casa e alle riunioni, ma come comportarsi con i bambini? Fino a 5 anni non può indossarlo, mentre per i bambini tra i 6 e gli 11 anni la situazione cambia: l'utilizzo va valutato in presenza di condizioni specifiche, in particolare i rischi di trasmissione del coronavirus Sars-CoV. 2. Dall'età di 12 anni, invece, si applicano a tutti gli effetti le regole degli adulti, secondo cui si deve indossare una mascherina per limitare la diffusione del Covid-19.

Sono queste le indicazioni contenute in una guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), pubblicata oggi e contenente una serie di suggerimenti sull'uso della protezione per i giovanissimi. Indicazioni riassunte anche nella sezione “domande e risposte” curata dall'Agenzia delle Nazioni Unite per la salute, che dettaglia come orientarsi e viene specificata la posizione dell'OMS. "Ai bambini di età pari o inferiore a 5 anni non dovrebbe essere richiesto di indossare maschere", affermano gli esperti. Una scelta che si basa "sulla sicurezza e l'interesse generale del bambino e sulla capacità di utilizzare correttamente una maschera con un minimo di assistenza".

Per la fascia 6-11, invece, l'OMS e l'Unicef raccomandano che la decisione se utilizzare o meno le maschere sia presa valutando alcuni fattori, tra cui:

la presenza di una trasmissione diffusa del virus nell'area in cui risiede il bambino; la capacità del bambino di utilizzare in modo sicuro e appropriato la mascherina; la disponibilità di un'adeguata supervisione di un adulto e di istruzioni su come indossarla; il potenziale impatto dell'uso di una mascherina sull'apprendimento e sullo sviluppo psicosociale; situazioni specifiche e interazioni che il bambino ha con persone ad alto rischio di sviluppare malattie gravi, come anziani e persone con malattie pre-esistenti.

Per i ragazzi dai 12 anni in su, "Oms e Unicef consigliano di indossare una mascherina nelle stesse condizioni degli adulti, in particolare quando non è possibile garantire una distanza di almeno un metro dagli altri e c'è una trasmissione diffusa nell'area" in cui vivono. Per i piccoli sotto i 6 anni "altre misure dovrebbero essere prioritarie per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di Sars-CoV-2", si puntualizza nella guida Oms. Per esempio andrebbero "educati i bambini a un igiene frequente delle mani", o si dovrebbe "limitare la dimensione delle classi scolastiche".

L'Oms torna a esprimersi nuovamente sulle scuole, spiegando nella guida che "l'uso di mascherine da parte di bambini e adolescenti" fra i banchi "dovrebbe essere considerato solo come una parte di una strategia globale di limitazione della diffusione di Covid-19". L'agenzia Onu rimanda ai diversi documenti già diffusi su riapertura degli istituti scolastici e prevenzione. Nell'ambito della strategia globale di sicurezza scolastica per la riapertura, "dovrebbero essere considerati il punto di vista di insegnanti ed educatori sulla percezione dei rischi, ma anche il tempo necessario per garantire l'adesione alle regole anti Covid-19 in aula, compreso l'uso di mascherine da parte di bambini".