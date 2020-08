Arriva a Bagnone il “Fime to care” per aiutare gli anziani. E il Governatore Barbieri fa il punto sulla sensibile attività svolta

La Misericordia di Bagnone (Lunigiana – Massa Carrara), è…entrata nel progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e Dipartimento per le politiche della famiglia di cui fanno parte anche le Misericordie Toscane definito “Time to care”. E’ rivolto ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono impegnarsi, per un periodo di sei mesi, in attività di supporto e assistenza agli anziani, nell’ambito di azioni progettuali proposte dagli enti del Terzo settore sul territorio nazionale.“Il Bando spiega il Governatore della locale Misericordia con scadenza 31 ottobre 2020 – ore 14.00 ha la finalità di promuovere nel territorio: assistenza a domicilio e/o a distanza nei confronti degli anziani che rappresentano una risorsa culturale per il territorio ed è la categoria più fragile e considerata più esposta al contagio del coronavirus COVID-19; attività di “welfare leggero” quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità, ecc.. Il progetto prevede anche l’assistenza da remoto cioè mediante contatti telefonici dedicati all’ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli anziani, anche on line.” Barbieri spiega noi garantiremo una funzione di sostegno agli anziani fragili curando soprattutto l’evitare loro la non autosufficienza; soccorreremo con i nostri mezzi sempre quegli anziani che ne sono privi per le loro esigenze. In sostanza effettueremo un’assistenza continua. Ovviamente effettueremo formazione: “l’approccio relazionale alla persona fragile ; la sicurezza ed altro.”

Barbieri aggiunge che “Il bando a livello nazionale ha l’obiettivo di individuare circa 1.200 giovani da utilizzare in attività di supporto e assistenza agli anziani. A noi ne toccheranno 3 . I giovani “operatori”, saranno selezionati direttamente da noi e firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co); sarà loro riconosciuto un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali e al termine delle attività verrà loro da noi rilasciato un attestato di riconoscimento delle competenze.”

Il Governatore coglie l’occasione per fare il punto sulla situazione che è stata ed è intensa se si pensa, appunto, che Bagnone fa parte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, registra una popolazione di 1800 abitanti sparsi in 28 frazioni alcune delle quali hanno pochissimi abitanti ma un’ altitudine media di : 400 metri sul livello del mare . “Causa Covid abbiamo dovuto drasticamente ridurre i servizi sociali soprattutto per riduzione delle visite ospedaliere. Da gennaio al 4 marzo i servizi sono stati 52, quelli privati 75 mentre i convenzionati 311. In sostanza in totale abbiamo effettuato 438 viaggi per un totale di Km. 33.362. Da sottolineare, però, che intensa è stata la nostra attività di volontariato nel periodo Covid al fine di permettere un’ottima prevenzione da coronavirus tramite il distanziamento sociale: così consegna domiciliare medicinali e spesa a 335 famiglie ; consegna uova pasquali a85 anziani. Mi preme sottolineare che questi nonni che non hanno nessuno si sono commossi quando i nostri volontari hanno portato le uova pasquali e grande è stata la soddisfazione per noi. Inoltre abbiamo effettuato la consegna di ben 18000 mascherine alla popolazione in molte giornate passate a Bagnone e davanti al Conad megastore di Terrarossa. Intensa anche l’attività di prelievo farmaci dalla locale farmacia e consegna ad una struttura residenziale evitando in questo modo contatti esterni . Abbiamo partecipato anche a varie attività sociali e sanitarie di un certo peso basti pensare al recente “Summer camp 2020” che per tutto il mese di luglio ha visto impegnati nostri volontari a fare animazione a diversi bambini con grande soddisfazione delle famiglie. “. Ed ora? . Il Governatore sorride ma non si…sbilancia ed invita i giovani a recarsi nella sede della Misericordia via G.B. Cartegni n. 7 per ulteriori informazioni e per compilare, se richiesto, il modulo di iscrizione per la selezione.