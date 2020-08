Anna Todd: After 3 potrebbe essere possibile se questo secondo film verrà sostenuto

A Fanpage Anna Todd, scrittrice del libro, racconta After 2 in arrivo nei cinema italiani il 2 settembre. Il secondo capitolo della saga è stato concepito per essere molto più fedele al libro.

Dopo l'uscita del trailer molti appassionati hanno notato differenze rispetto al libro e che l'autrice Anna Todd, che ha collaborato attivamente alla stesura della sceneggiatura e alla lavorazione di After 2, ha spiegato durante l'intervista il senso di queste scelte di scrittura, soffermandosi su molti dettagli, dall'assenza di Zed sostituito da Trevor al carattere più spinto di questo secondo film in fatto di riferimenti espliciti al sesso, aspetto di cui abbiamo parlato anche in un'intervista ai tre attori protagonisti.

“Il primo film rappresentava il classico caso in cui le persone si imbattono in qualcosa che non conoscono. Da parte dei fans c'è stato un contraccolpo, abbiamo capito che volevano davvero il libro, che non erano interessati ad una nuova versione di After, volevano After e le cose che di quel libro hanno amato. Quindi abbiamo cercato di tenere conto della cosa, ci siamo assicurati di riproporre le scene più iconiche. Credo che questo rapporto diretto con l'opera letteraria si possa notare anche guardando il materiale che abbiamo pubblicato sui social. Ovviamente ci saranno sempre differenze e piccole variazioni per dare senso al film, ma abbiamo provato, e credo siamo riusciti, a rimanere molto vicini al libro, più di quanto era accaduto nel primo capitolo.”

Molti fan hanno sottolineato è relativa al personaggio di Zed, che in questo film è molto meno rilevante di Trevor, la scrittrice afferma che: “Questo è forse il tema principale e più discusso. Anche nel primo film mi sono spesa molto per spingere di più il personaggio di Zed nella storia, e nessuno sembrava dissentire (ride), con il secondo abbiamo provato a correggere il tiro leggermente. Ad essere onesta, al netto del dispiacere dei fan, non avrebbe avuto molto senso per il film, visto che nel primo capitolo della saga Tessa e Zed quasi non hanno interazione e molte delle scene girate di cui erano protagonisti sono state rimosse in ogni caso. Quello che aveva senso per Tessa nel film era trovare qualcuno come Hardin – nel suo gruppo di amici non ha con Steph lo stesso rapporto di amicizia che c'è nel libro. Il primo film non permetteva il reinserimento di Zed e quindi quello che abbiamo deciso di fare è stato combinare i personaggi di Trevor e Zed.”

Anna Todd racconta anche la relazione tra Tessa e Hardin e l'argomento del sesso: “Sono d'accordo con il fatto che abbiano una relazione complicata, questo è il fulcro della storia, sono due persone che commettono errori e cercano di mettere le cose a posto. Penso che ognuno possa avere le sue opinioni, il mio lavoro è scrivere e tutti sono liberi di pensarla a loro modo, ma il più delle volte la maggior parte dei commenti negativi arriva da persone che non hanno letto il libro, cosa che può essere piuttosto frustrante, perché c'è un punto del racconto in cui scrivo di come i due personaggi parlino della tossicità della loro storia, di quanto negativa possa essere, dopodiché lui va in terapia, lei si trasferisce in un altro Stato. Sono in forte disaccordo con l'edulcorazione delle storie, quando scrivi qualcosa non significa che approvi o addolcisci i fatti, li stai solo raccontando.”

“Per il primo capitolo di After il distributore americano aveva imposto la classificazione di film vietato ai minori di 13 anni (PG-13, ndr). L'approccio cinematografico era stato molto soft e prudente e in realtà abbiamo filmato scene molto più spinte di quelle inserite nel film, tagliando tanto materiale proprio a causa del rating. Per il secondo film abbiamo filmato materiale molto simile, ma grazie ad una classificazione diversa (R – Restricted under 17, ndr) non abbiamo dovuto tagliarle. Tutto appare molto più intenso perché il nostro obiettivo era questo proprio perché in linea con il libro.”

Il successo di Anna Todd arriva da giovanissima, la scrittrice di racconta la sua esperienza e di come non ci dovrebbero essere pregiudizi: “Per qualche strana ragione la scrittura, specialmente per gli altri scrittori, è qualcosa che attiene all'intelligenza e alla cultura. Io ho letto centinaia di libri, forse migliaia, è la mia passione e credo che nessuno possa dirmi che non ho le carte in regola per scrivere. Spero non solo che la mia storia sia utile ad allontanare il pregiudizio secondo cui i libri appartengano al passato, ma anche che possa cambiare l'idea di chi abbia titolo per scrivere un libro. Non mi interessa se sei una ragazzina 15enne che sta scrivendo il suo primo libro al computer, sei comunque una scrittrice, non meno di un uomo 45enne che ha un master in scrittura creativa. Uno scrittore è uno scrittore, come i cantanti sono cantanti e gli artisti sono artisti. Tutti gli ostacoli che sono stati creati in passato dovrebbero essere buttati giù.”