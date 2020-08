Red Dead Online – avvistati due cervi leggendari

I Naturalisti che vagano nell’Heartlands in New Hanover e nei boschi del West Elizabeth, con i giusti accorgimenti, potrebbero incontrare due cervi maschi leggendari.

Il mitico cervo maschio bruno leggendario, dalla natura aggressiva e dal caratteristico manto pezzato che lo contraddistingue dai cervi più comuni che vivono in zona, è stato avvistato nel sud dell’Heartlands, nei pressi del lago Flat Iron. Il cervo maschio niveo leggendario, molto guardingo, pascola spesso vicino ad Aurora Basin.

Fotografali, seguili e preleva i loro campioni: Harriet sarà lieta di ricompensare i tuoi sforzi. In alternativa, puoi cacciarli e scuoiarli prima di portarli a Gus per trasformarli in trofei.

Pare che questi cervi maschi leggendari siano più attivi durante le ore diurne delle giornate più secche.

Riceverai il 50% di PE in più (e di PE del Ruolo in più) e ricompense in denaro se consegnerai campioni di cervo maschio leggendario a Harriet. Gus non potrà realizzare soprabiti con le carcasse intere di cervo maschio leggendario, ma sarà lieto di acquistarne pelli e carcasse al 50% di RDO$ in più.

IL NEGOZIO DI GUS

Oltre a offrirti il 50% di guadagni extra sulle carcasse e sulle pelli di cervi maschi leggendari, Gus sarà felice di creare per te il Soprabito bruno o il Soprabito niveo.

Un nuovo evento Free Roam invita i giocatori a fotografare gli animali nei loro habitat naturali in competizione con gli altri fotografi per accaparrarsi il punteggio migliore. Supera gli avversari immortalando la maggior quantità possibile di animali diversi da vicino e prestando attenzione alle inquadrature. Dimostra la tua abilità con la macchina fotografica, vinci e ottieni generosi premi in RDO$ e PE. Anche la migliore fotografia di ogni evento verrà premiata!

SERIE ESTREMA IN ARRIVO

Niente Carte abilità. Niente oggetti consumabili. Solo tu, il tuo avversario e il grilletto. Se credi di essere un pistolero esperto, la Serie estrema ti darà pane per i tuoi denti. Tieni d’occhio la Serie in evidenza. Nelle prossime settimane comparirà la Serie estrema. Questa settimana, cimentati nella versione estrema di Invasione, Bottino di guerra, Territorio ostile e Caccia all’uomo.

NUOVE EMOTE

Questa settimana il catalogo Wheeler, Rawson & Co. include una selezione di nuove emote, tra cui: Ipnosi, Annusata, Che ore sono?, Preghiera, Ringhio da puma, Sarà oro? e Alzata di spalle.

BONUS, OFFERTE E RICOMPENSE

Completando un qualsiasi evento Free Roam, tra cui il nuovo evento Free Roam Fotografia naturalista, riceverai 100 RDO$ e una ricompensa per 5.000 PE. In più, scatta una fotografia con la Macchina fotografica avanzata per ricevere una ricompensa per 100 RDO$.

I Naturalisti possono approfittare del 40% di sconto su tutti i tonici nel negozio di Harriet. Chi ama la moda può godersi il 30% di sconto su tutti i soprabiti confezionabili nel negozio di Gus e sugli amuleti.

Se non ti sei ancora lanciato nel mondo di Red Dead Online, gioca prima del 21 settembre per ricevere i seguenti premi una tantum e assicurati di visitare spesso la sezione Vantaggi per scoprire nuove offerte e ricompense:

30% di sconto su un articolo a tua scelta per Naturalisti Principianti o Promettenti

Ricompensa per Cartucce sedative Varmint gratuite

30% di sconto su un revolver

Ricompensa per 2.000 PE da Naturalista

Ricompensa per un Ferormone di animale leggendario gratuito

Ricompensa per una Carta abilità gratuita

Diventare Naturalista e studiare la fauna selvaggia nel suo habitat naturale è un vero piacere, ma siamo pronti a offrirti anche altri piacevoli vantaggi, tra cui i seguenti premi una tantum:

Diventa Naturalista e ottieni un accessorio, un abito o un’emote di un Ruolo

Inoltre, i giocatori connessi a Prime Gaming riceveranno le seguenti offerte: 50% di sconto su un cane dell’accampamento, 50% di sconto su una tenda, 50% di sconto su un gilet sotto il rango 15 e 10 unità di Medicine speciali, Oli di serpente, Tonici miracolosi e Sieri nella propria cassetta di sicurezza dell’accampamento o all’ufficio postale.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

