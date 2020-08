Treno deraglia a Carnate: feriti 2 macchinisti e l'unico passeggero a bordo

Tre vetture, secondo le prime notizie, hanno ribaltato e invaso la strada che costeggia la linea ferroviaria. Due macchinisti e l'unico passeggero a bordo sono rimasti feriti nel deragliamento.

Brutto incidente intorno alle 12 di oggi, mercoledì 19 agosto, a Carnate, in provincia di Monza e Brianza, dove un treno è deragliato provocando almeno tre feriti lievi, due macchinisti e un passeggero che sarebbe sceso dal veicolo rompendo un finestra. La polizia e gli equipaggi del 118 controllano il numero effettivo di passeggeri all'interno del convoglio.

Sul posto, l'Agenzia Regionale per il Pronto Soccorso della Lombardia ha inviato cinque ambulanze, due elicotteri e tre automedicazioni in codice rosso. Nel corso dei minuti il ??livello di criticità è quindi sceso, confermando così che fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Insieme ai soccorritori sono arrivati ??con i vigili del fuoco anche i Carabinieri di Monza e la Polizia Ferroviaria di Milano per soccorrere i coinvolti.

Allertata anche la RFI. Bloccato il traffico ferroviario sulle linee di Monza e Trenord ha stimato ritardi di almeno 60 minuti. Per il momento non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, anche se è noto che sia avvenuto all'interno della stazione ferroviaria della città. Secondo quanto comunicato da Areu, i due conducenti sarebbero rimasti feriti nell'incidente. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente non sono al momento chiare, anche se, secondo quanto riporta "PrimaMonza", sarebbe stato un errore umano perché il treno sarebbe entrato in un binario di raccordo finendo contro un muro dove si sarebbe ribaltato.