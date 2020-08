WIKO PRESENTA Y81 display e memoria ancora più ampi

Y81 una carica, 2 giorni di utilizzo. Display e memoria ancora più ampi.

Godere di un divertimento senza sosta per 2 giorni di fila è possibile, grazie alla batteria long-lasting da 4000 mAh dell’Y81. La visualizzazione più ampia e definita è garantita da uno schermo extra-large in formato 19:9, mentre l’ampia memoria da 32 GB consente di memorizzare tutti i ricordi. Y81 di Wiko, inoltre, è dotato di diverse funzioni user friendly come Camera Go con effetto Bokeh, Android™ 10 Go Edition e la modalità Simple Mode.

DISPLAY FULL SCREEN IMMERSIVO

Con lo schermo full screen da 6.22” potete godere di una visualizzazione ampia in un unico colpo d’occhio. I filmati o i video in HD+ permettono di osservare tutti dettagli con la massima nitidezza e la tecnologia IPS integrata rende la lettura del testo e la visualizzazione delle immagini chiara e luminosa, da qualsiasi angolazione.

MEMORIA EXTRA-LARGE

Ideale per conservare i vostri ricordi, l’Y81 è dotato di un’ampia memoria interna da 32 GB. Portare con sé 4000 immagini, 50 episodi o 300 album musicali in HD non è mai stato così semplice, anche grazie alla doppia SIM e alla possibilità di estendere la capacità di archiviazione con una scheda MicroSD da 256GB.

2 GIORNI DI UTILIZZO CON UNA SOLA CARICA

Si può sempre contare sull’affidabilità e l’energia dell’Y81! La batteria long-lasting da 4000 mAh garantisce 2 giorni di autonomia con una sola carica!

DESIGN RAFFINATO

Come sempre, Wiko ha voluto porre una particolare attenzione al design e alle colorazioni del nuovo Y81. Il device, con la sua finitura matte, è disponibile in 3 raffinate tonalità: Deep Blue, Gold o Green.

ESPERIENZA USER-FRIENDLY

L’essenziale è sempre a portata di mano! È possibile personalizzare la modalità Simple Mode per includere, aggiungere, ordinare e visualizzare tutte le vostre app preferite, i contatti principali, le impostazioni e molto altro ancora, in un’unica schermata. Per accedere all’Y81 basta uno sguardo grazie al Face Unlock e con il supporto Dual SIM è possibile separare la vita personale da quella professionale senza difficoltà. L’esperienza d’uso è fluida e veloce per visualizzare contenuti in streaming, social network e molto altro alla velocità del 4G. Inoltre, ottenere più spazio di archiviazione, sicurezza e rapidità è molto più facile con Android 10 Go Edition.

CAMERA GO CON EFFETTO BOKEH

Con Camera Go da 13MP le foto saranno sempre nitide e, con il sensore della fotocamera frontale da 5MP, potrete dare libero sfogo alla creatività con l’effetto sfumato. Inoltre, grazie a una serie di funzioni aggiuntive, Y81 è ancora più veloce e semplice da utilizzare. Gallery Go ottimizza Google Photos, che può essere scaricato anche per liberare la memoria interna ed effettuare un backup illimitato di tutte le foto in alta qualità. Infine, la funzione traduzione – integrata in Google Lens – offre, oltre alla traduzione istantanea, la riproduzione vocale della lingua tradotta e la modalità ricerca.

ACCESSORI PERZONALIZZATI

Sono disponibili per Y81 gli accessori originali per la protezione completa dello smartphone.

Y81:

Ø Schermo da 6.22“

Ø Ampia memoria, 32+2GB

Ø Batteria da 4000 mAh

Y81 di Wiko è disponibile in Italia da agosto 2020 al prezzo suggerito al pubblico di 109,99€. Inclusi nella confezione cover trasparente e film protettivo per il display.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.wikomobile.com.

Leggi su insidethegame.home.blog