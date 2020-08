Sony ha annunciato Ghost of Tsushima Legends, un nuovo gioco multiplayer co-op per PS4. Si potrà scegliere tra quattro classi diverse – Samurai, Cacciatore, Ronin o Assassino – e giocare con i propri amici o tramite il matchmaking online.

“Legends è un’esperienza interamente nuova – è una modalità separata che non segue Jin o i compagni del suo viaggio, ma si concentra invece su quattro guerrieri che sono diventati leggende in storie raccontate dalla gente di Tsushima”, ha spiegato il senior Darren Bridges.

Le missioni a due giocatori avranno una difficoltà a scalare, quelle survival avranno invece nuovi Oni con abilità sovrannaturali. Il multiplayer richiede connessione a Internet e abbonamento al PSN.

Ghost of Tsushima Legends sarà disponibile gratuitamente per i possessori di Ghost of Tsushima nel corso dell’autunno.

