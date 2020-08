KOCH MEDIA ACQUISISCE SOLA MEDIA

Koch Films GmbH, azienda facente parte di Koch Media Group, ha annunciato l’acquisizione di tutte le azioni della società di vendita mondiale Sola Media – una società specializzata in film di intrattenimento per famiglie, di proprietà e diretta da Solveig Langeland.



La società con base a Stoccarda continuerà ad essere gestita da Solveig Langeland, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la propria attività. Solveig Langeland verrà supportata nelle acquisizioni di contenuti da Moritz Peters, che negli ultimi anni si è concentrato sulla costruzione della library di Koch Films.



“Koch Film è stato uno dei nostri partner commerciali per molti anni e sono contenta della nostra collaborazione e del fatto che ora Sola Media, che mi sta molto a cuore, sia parte di Koch Films. Sono convinta che, in un mondo in costante cambiamento, saremo migliori e più forti insieme. Sono anche sicura che l’acquisizione assicurerà nuove e promettenti opportunità per la mia azienda, per i miei dipendenti e per me stessa. Non vedo l’ora di dare inizio a questa nuova collaborazione con Koch Films e al mio nuovo co-managing director Moritz Peters, per sviluppare ulteriormente Sola Media GmbH sotto l’egida di Koch Films.”, ha dichiarato Solveig Langeland.



“Siamo molto felici di dare il benvenuto al team di Sola Media all’interno di Koch Media Group. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Koch Films nei film di animazione e di intrattenimento per famiglie. La grande esperienza e l’eccellente posizionamento di Sola Media nel mercato, ci aiuterà a internazionalizzare ulteriormente la nostra attività.”, ha commentato Stefan Kapelari, CEO della divisione cinematografica di Koch Media.

