Pirata della strada investe e uccide una ragazza di 15 anni a Vicenza

Alcuni passanti che hanno visto il corpo a terra hanno lanciato l'allarme. La giovane donna è morta prima che arrivassero i soccorsi.

Da quanto ricostruito, l'adolescente stava camminando sul ciglio della strada quando è stata falciata da dietro. Secondo quanto riferito, gli investigatori hanno raccolto indizi per individuare il Pirata. La ragazza, che abitava nel quartiere, era uscita da casa per fare una passeggiata. La strada dove è avvenuto l'incidente si trova in una zona collinare, poco illuminata. Da ieri sera gli investigatori hanno acquisito tutte le telecamere a circuito chiuso delle abitazioni e di alcune attività commerciali della zona per trovare l'autore dell'investimento.