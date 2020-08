Cyberpunk 2077: tre nuovi video

CD PROJEKT RED ha svelato tre nuovi featurette per Cyberpunk 2077. I video si concentrano su background, strumenti di distruzione e musiche del gioco e tutti sono stati al centro del secondo episodio di Night City Wire.

Il featurette “Background” permette di dare un’occhiata approfondita alle diverse storie di fondo che i giocatori potranno scegliere per V – il personaggio principale di Cyberpunk 2077. Ogni Storia assicura una diversa introduzione a Night City e influenza le esperienze di V nel corso del gioco.

https://youtu.be/JV8BTZ6_PWQ



“Strumenti di Distruzione” si concentra sul variegato arsenale disponibile in Cyberpunk 2077. Armi, corpo a corpo e cyberware: tutto viene mostrato, sottolineando i tanti modi in cui i giocatori possono ingaggiare i combattimenti nel corso della loro avventura nella più pericolosa città di questo oscuro futuro.

https://youtu.be/Q4ON7H7RnBE



Infine, “Diventare SAMURAI” ci porta dietro le quinte per mostrare come la punk band hardcore svedese dei Refused porta musicalmente in vita i SAMURAI, le cromate leggende rock del gioco, e include interviste con i membri della band e approfondimenti sul processo creativo dietro al ritratto.

https://youtu.be/1VZaIG5WZH0



I giocatori che desiderino approfondire ancora di più la lore di Cyberpunk 2077 possono acquistare “Il Mondo di Cyberpunk 2077”, un libro completamente nuovo creato in collaborazione con Dark Horse Book e disponibile in Italia edito da Panini.

Maggiori informazioni qui.

La prima figurine a tema Cyberpunk 2077 di CD PROJEKT RED Gear, Trauma Team Elite Response Unit, è stata presentata ed è disponibile per la prenotazione.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4 con la versione per Google Stadia in uscita lo stesso anno. Il titolo sarà anche giocabile su Xbox Series X e PlayStation 5 quando disponibili.

Più avanti un aggiornamento gratuito per Cyberpunk 2077, che sfrutterà pienamente l’hardware di prossima generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni per Xbox One e PlayStation 4.



