Viviana Parisi è stata ammazzata : Adesso si teme per il piccolo Gioele

Le parole e la denuncia del padre di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa con suo figlio una settima fa, il suo corpo ritrovato tra i boschi, ma adesso si teme per il figlio di 4 anni.

La giovane madre è morta nei boschi di Caronia, a poche centinaia di metri da dove è stata ritrovata la sua Opel Corsa domenica mattina. Il padre di Viviana è distrutto dal dolore e non crede che sua figlia possa essersi tolta la vita. “Mia figlia non si sarebbe mai fatta del male, è troppo affezionata a suo figlio, a mio nipote... Le hanno fatto del male, l’hanno ammazzata - dice a Repubblica.

Per tutto il pomeriggio, con la moglie, nella loro casa di Torino, nel quartiere di San Paolo, ha sperato che il corpo di questa donna ritrovato nei boschi di Caronia, dove da giorni avevano cercato anche decine di amici del DJ. La drammatica conferma è arrivata in serata: la donna indossava la fede e l'anello di Daniele Mondello, suo marito.

Ma adesso la domanda è : che fine ha fatto Gioele? “Mia figlia è morta e mio nipote però non c’è? Qualcuno lo ha portato via? Se lo avessero attaccato gli animali lo avrebbero trovato morto, avrebbero trovato almeno delle tracce. E allora dove può essere andato un bambino di 4 anni senza la sua mamma? Adesso partiremo, andremo giù, partiamo appena troviamo il biglietto”, continua il padre. “Ma se tutti questi testimoni l’hanno vista allontanarsi a piedi, perché non l’hanno seguita? Qualcuno forse avrrebbe potuto aiutarla”.

E poi continua : “Sono sempre intervenuto se c’era qualche problema, ho fermato una violenza una volta. Se qualcuno poteva aiutare mia figlia, forse non lo ha fatto. Forse non l’hanno cercata abbastanza. Forse ha incontrato nei boschi chi le ha fatto del male”.

La morte inspiegabile di Viviana Parisi

La notizia del ritrovamento di un cadavere nei boschi di Caronia. Il dubbio: era Viviana Parisi o un'altra donna la cui scomparsa era stata denunciata giorni prima? Ora, sembra non ci siano dubbi anche perché l'altra donna è stata trovata viva. In serata è arrivata la conferma: secondo quanto si apprende dalle fonti investigative, il corpo appartiene a Viviana, riconosciuto per fede al dito con sopra scritto il nome del marito, Daniele Mondello.

Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele, che era con la madre al momento della sua scomparsa, ma la ricerca si è intensificata. Secondo Adnkronos, il marito avrebbe riconosciuto i gioielli, i vestiti e alle scarpe della moglie. La ricerca del piccolo Gioele prosegue con vigore. Uomini, veicoli e cani molecolari sono in azione, l'area suddivisa in griglie è di oltre 300 ettari.

La ricerca si svilupperà dal punto in cui è stato ritrovato il corpo irriconoscibile della donna. In linea d'aria, dista meno di un chilometro dalla galleria del Pizzo Turda in cui Viviana Parisi ha avuto un lieve incidente con il furgone degli operai di una ditta di manutenzioni. Secondo la ricostruzione degli stessi operai, che si sono subito fermati per deviare il traffico, la donna avrebbe proseguito per un po 'e poi è scomparsa. I vigili del fuoco hanno seguito le sue orme per poche centinaia di metri.