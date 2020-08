I cinque deputati col bonus partita Iva da 600 euro

Non sono neppure i privilegi e i vantaggi storicamente di cui godono i parlamentari della Repubblica, dalle agevolazioni bancarie alla possibilità di viaggiare gratuitamente, qualunque sia il mezzo scelto - treno, aereo o nave - a scapito della contribuente.





Nell'introduzione va detto che non c'è reato e non c'è irregolarità. Tuttavia, la notizia, fornita dalla Direzione Centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell'INPS (sezione dell'ente previdenziale ricercata da Pasquale Tridico), di cinque deputati eletti a Montecitorio che, nei mesi della serrata, ha chiesto ed ottenuto il bonus di 600 euro (divenuto poi 1000 euro) messo a disposizione dal governo per sostenere il reddito dei lavoratori autonomi e partita iva.





L'INPS ha riferito su questo episodio, precisando anche che il bonus è stato effettivamente incassato e non solo richiesto. Una storia che non presenta alcun aspetto irregolare, ma che fa riflettere, soprattutto da un punto di vista etico: la politica - che aveva compiuto un gesto importante, incontrando negli ultimi mesi alcune categorie di italiani in difficoltà - non si possono sfruttare in questo modo le risorse messe a disposizione dei cittadini che hanno affrontato momenti davvero complessi durante questo blocco.





I parlamentari hanno sempre lavorato e mantenuto inalterate le loro condizioni durante l'emergenza. Per questo ci fa riflettere la richiesta del bonus di 600 €. Oltre ai 5 parlamentari, lo stesso ufficio INES ha segnalato anche un noto conduttore televisivo (che però non fa parte di un'istituzione). La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano La Repubblica: ovviamente l'INPS non ha reso noti i nomi dei deputati che hanno richiesto e ottenuto il bonus coronavirus.





La notizia dei cinque che hanno richiesto e ricevuto il bonus coronavirus ha riacceso gli animi di chi aveva denunciato i privilegi di casta. E sebbene in questo caso non sia proprio un "privilegio di casta", ma una misura per tutti i cittadini, nessuna critica è stata risparmiata.