Crash Bandicoot 4: It’s About Time svelato allo State of Play

CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT TIME RIVELA UN NUOVO STILE DI GIOCO, UN NUOVO PERSONAGGIO GIOCABILE E NUOVE SKIN ALL’EVENTO “STATE OF PLAY” DI SONY

Crash Bandicoot è tornato e si fa tutto nuovo in Crash Bandicoot 4: It’s About Time . Durante l’evento “State of Play” di Sony, è stata rivelata una nuovissima modalità di gioco che sarà aggiunta all’avventura del gioco: la modalità N.Verted, una modalità specchio alimentata dalle bacche Bumpa che consente ai giocatori di attraversare le terre desolate di Neon, vecchi set cinematografici che aumentano la velocità di gioco e altri nuovi elementi impressionanti ispirati al mondo di Crash. Ma non è tutto! Stanno tornando altri personaggi del multiverso di Crash Bandicoot , tra cui Dingodile, che, facendosi strada a colpi di coda tra le casse, diventa ora un nuovo personaggio giocabile. Inoltre, il 2 ottobre 2020, saranno sbloccabili diverse skin. I giocatori di PlayStation potranno divertirsi anche con altre skin aggiuntive quando raggiungeranno la Mappa Dimensionale.

Nel creare questo stile di gioco strabiliante di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il principale sviluppatore Toys for Bob ha collaborato con gli amici di Beenox per creare gli scenari unici di questa modalità. Chiamata appositamente “Modalità N.Verted”, questi strani livelli riprendono il concetto di modalità specchio e lo trasportano in dimensioni completamente nuove, offrendo ai giocatori prospettive alternative, effetti sonori, musica e, in alcune dimensioni, ulteriori trasformazioni dell’esperienza. I giocatori saranno in grado di padroneggiare ogni mondo ripetendo la modalità N.Verted, guadagnando bacche Bumpa invece dei frutti Wumpa, avendo anche l’opportunità di accumulare più ricompense.

“Questo è il primo nuovo gioco della serie di Crash Bandicoot in oltre un decennio, abbiamo quindi ritenuto fosse importante introdurre un nuovo stile di gioco”, ha affermato Paul Yan, Chief Creative Officer e Co-Studio Head di Toys for Bob. “Abbiamo collaborato con i nostri amici di Beenox per sviluppare la modalità N.Verted, e hanno portato tutta la loro passione e competenza, la stessa che hanno messo per Crash ™ Team Racing Nitro-Fueled“.

Crash e Coco saranno raggiunti da nuovi personaggi giocabili nei punti chiave del loro viaggio per salvare il multiverso. Oltre a Neo Cortex, arriva per la prima volta come personaggio giocabile anche l’amatissimo Dingodile, metà dingo, metà coccodrillo! Dopo Crash Bandicoot: Warped, Dingodile ha appeso al muro il suo vecchio lancia-razzi/lanciafiamme e si è ritirato da una vita di malvagità. Ma ora è tornato e ha un lavoro in sospeso, scendendo dallo spazio e dal tempo in un’altra dimensione dove ha inizio la sua avventura per tornare a casa.

Per personalizzare ulteriormente Crash, Toys for Bob rivela che ci saranno nuove skin per Crash e per Coco che verranno sbloccate guadagnando gemme e completando le sfide durante il gioco. Queste nuovissime skin sono totalmente accessorie e offrono ai bandicoot dozzine di costumi e abiti stravaganti da indossare attraverso i livelli, aggiungendo un ulteriore livello di pazzia alla N. Sane di Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Da abiti da pirata, tute spaziali, tutine da unicorno, a scaglie di dinosauro e altro ancora: avrai bisogno di grandi abilità per sbloccare ogni skin del gioco! Disponibili prima su PlayStation, ci saranno due set aggiuntivi di skin per Crash e Coco che verranno automaticamente consegnati dopo che i giocatori avranno completato il secondo livello del gioco e acceduto alla Mappa Dimensionale. Queste skin, chiamate “Marsupus Erectus” e “Serious Upgrade”, saranno disponibili sulle altre piattaforme non prima del 31 dicembre 2021.

“Toys for Bob ha fatto di tutto per rendere più moderno il franchise classico, dal dare vita a mondi visivamente sbalorditivi, alla creazione di una vasta gamma di contenuti e nuovi modi di giocare, come la modalità N.Verted e altri personaggi giocabili”, ha affermato Michelle Bresaw , Vice President of Product Management and Marketing di Activision. “Siamo certi che questo è il sequel che i fan stavano aspettando, rimanendo fedele al franchise e offrendo allo stesso tempo un’esperienza completamente nuova.”

