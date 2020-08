PlayStation Academy si evolve e diventa Masterclass

Dopo il grande successo riscosso con la prima edizione di PlayStation Academy, il “percorso di studi” diventa Masterclass, includendo nuovi giochi, differenti tipologie di quiz e premi inediti da potersi aggiudicare.

Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare PlayStation Academy Masterclass: la naturale evoluzione della precedente edizione, che consentirà a tutti gli appassionati di continuare a testare la propria cultura videoludica sulle grandi esclusive presenti nel catalogo PlayStation™. Dopo il grande successo riscosso della prima edizione, la quale ha visto la partecipazione di oltre 42.000 utenti e il completamente di ben 113.000 esami, Sony Interactive Entertainment Italia ha deciso di ampliare il percorso formativo, aggiungendo nuovi titoli con cui mettersi alla prova, più modalità di gioco e premi speciali per tutti i gusti.

Per partecipare bisognerà registrarsi, dal 3 agosto al 5 novembre 2020, sul sito di PlayStation Academy playstationacademy.it, oppure effettuando il login se già in possesso delle credenziali di accesso.

La novità dell’edizione Masterclass riguarderà la pubblicazione, con cadenza bisettimanale, di un nuovo ambiente virtuale ispirato al titolo oggetto dei quiz. Al suo interno, i player saranno chiamati a portare a termine quattro differenti test, senza nessun obbligo di scelta dal quale iniziare. Per i giochi multiplayer sarà disponibile una prova plus, la quale – se completata – aumenterà le possibilità di vincita finale.

Tutti coloro che avranno concluso ogni prova che caratterizza il catalogo delle produzioni presenti nel “piano di studi” potranno essere sorteggiati per vincere dei premi eccezionali, tra cui un “Setting Gamer” composto da una poltrona da Gaming – Nacon, un televisore Sony XGp5 55”, una PS4 PRO500M Limited Edition, un paio di Cuffie Sony Gold Wireless Headset, un Dualshock 4 e molto altro.

Sono previste due modalità di gioco:

Completando le prove proposte per ogni titolo;

Caricando una propria fotografia sulla piattaforma.

Per quanto riguarda la prima modalità, la piattaforma PlayStation Academy ospiterà, con cadenza bisettimanale, un nuovo panel di domande relativo ad uno dei videogiochi del catalogo PlayStation. Per completare il percorso, i giocatori dovranno completare le prove previste per ogni titolo: per tutti coloro che avranno completato le prove proposte per un titolo si attiverà automaticamente il sistema di vincita immediata randomica, e il partecipante potrà scoprire immediatamente se avrà vinto. Tutti coloro che avranno completato tutte le prove per tutti i titoli proposti in piattaforma nel periodo di durata del concorso concorreranno all’estrazione finale.

Per ciò che concerne l’opzione fotografica, i giocatori dovranno caricare – sulla piattaforma PlayStation Academy – una fotografia che raffiguri loro stessi con il pack del videogioco PlayStation™ oppure mentre giocano con lo stesso. Anche in questo caso si attiverà automaticamente il sistema di vincita immediata randomica, potendo fin da subito scoprirne l’esito.

Tra i premi Instant Win messi in palio, completando le prove o caricando la foto:

N° 100 card PS Store del valore unitario di € 10,00;

N° 100 card PS Store del valore unitario di € 20,00;

N° 10 card PS Store del valore unitario di € 50,00;

N° 10 card PS Store del valore unitario di € 100,00;

N° 10 abbonamenti PlayStation Plus di 12 mesi;

N° 10 abbonamenti PlayStation Now di 12 mesi.

Per visionare il regolamento e avere maggiori informazioni, visita il sito playstationacademy