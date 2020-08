Adele è irriconoscibile: 44 kg in meno e biondissima

Adele, capelli biondi e 44 kg in meno, la foto diventa virale e la cantante è irriconoscibile.

Adele dopo la fine del matrimonio con Simone Joneck ha sconvolto la sua vita, per diversi anni la cantante ha avuto problemi di peso e dopo la gravidanza la sua situazione è peggiorata. Eppure negli ultimi mesi la cantante aveva sorpreso tutti mostrando la sua nuova forma fisica, rivelando poi al Daily Mail di aver perso la bellezza di 44 kg.

Secondo le prime indiscrezioni sull'argomento, Adele avrebbe scommesso sulla dieta sit o sulla dieta del gene magro: una dieta basata sulla scoperta fatta da due nutrizionisti britannici su un gruppo di nutrienti in grado di attivare determinati geni, sirtuine, in grado di agire positivamente sull'umore e stimolare il corpo.

Adele ha ora 32 anni e continua a sorprendere sui social network con la sua nuova forma fisica: 44 kg in meno, capelli lunghi, selvaggi e ricci. La cantante britannica ha sorpreso tutti con la sua nuova figura, i suoi capelli biondi e naturali che nessuno aveva mai visto.

Forte forza di volontà, allenamento e una nuova dieta le hanno permesso di trovare una nuova forma fisica. Un'incredibile trasformazione e una pioggia di commenti e mi piace per lei.

Molti si chiedono come Adele sia riuscita a perdere così tanto peso, secondo Us Weekly, infatti, la cantante britannica ha assunto un personal trainer, con il quale si allena per sessanta minuti di allenamento cardio e HIT tre volte alla settimana.