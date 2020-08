Saldi 2020 : l'occasione giusta per rinnovare la vetrina

, il 60% ha già deciso di acquistare qualcosa, ma spenderà una media di 116 euro rispetto ai 146 dell'anno scorso. Il 29% sceglierà negozi indipendenti, il 25% e-commerce. Scarpe e magliette saranno i prodotti più ricercati, seguiti da camicie e camicette, biancheria intima e abiti.

Dopo l'apertura anticipata di Sicilia e Calabria (1 luglio), Campania (21 luglio) e Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia (ultima settimana), i saldi di fine stagione inizia in tutte le altre regioni dal 1 agosto.

Dopo l'emergenza del coronavirus, le prospettive sono timidamente positive, con un crescente interesse dei consumatori: 6 italiani su 10 hanno già deciso di acquistare (o già acquistato, nelle regioni in cui le vendite sono già iniziate). È quanto emerge da un sondaggio Confesercenti-SWG, condotto su un campione di un migliaio di consumatori e 600 imprese nel settore dell'abbigliamento e delle calzature.





