Gianfranco Trafficante uccide l’ex compagna Emanuela Urso, poi si spara e si toglie la vita

Omicidio suicida a Vinovo dove Emanuela Urso, 44 ??anni, muore per mano dell'ex fidanzato Gianfranco Trafficante.

È successo poco dopo le 13 del 31 luglio, in un complesso residenziale a Tetti Rosa, un villaggio alla periferia di Vinovo. Non solo un omicidio, ma anche il suicidio dell'uomo, i vicini delle vittime hanno lanciato l'allarme.

Come ogni giorno, Emanuela Urso stava tornando a casa dal lavoro quando, sul pianerottolo della sua casa, Gianfranco Trafficante, una guardia di sicurezza di 48 anni, la stava aspettando. Come riportato nel Corriere della Sera, Emanuela ha recentemente preso la decisione di porre fine a questa relazione.

Ma Gianfranco Trafficante chiaramente non ha accettato la fine del rapporto con Emanuela. Era il movente doloroso che avrebbe spinto il 48enne ad aspettarla sul pianerottolo del secondo piano della casa di Vinovo, con la pistola in mano. È così che Emanuela muore per mano del suo ex compagno.

I vicini che, come riferito dai militari, hanno sentito prima le urla e poi i colpi, hanno lanciato l'allarme. I carabinieri di Vinovo e Moncalieri sono intervenuti sulla scena dell'omicidio. Ma in via Tetti Rosa 17 a Vinovo, non solo Emanuela perde la vita. Una volta sparato, Gianfranco decise di girare la pistola su se stesso.

La stessa arma uccide entrambi. Secondo la storia di testimoni vicini alla coppia, Emanuela aveva deciso di porre fine al rapporto con Gianfranco appena un mese fa, dopo circa nove anni di convivenza. La fine di un amore e anche delle loro due vite.