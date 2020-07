OPPO Watch arriverà dopo l’estate

Dal 1 agosto ecco anche le nuove cuffie Enco W11

Elegante, versatile e intuitivo, lo smartwatch OPPO Watch approda nel mercato italiano dopo l’estate 2020. Facile da utilizzare e ideale per uno stile di vita polytasking on-the-go, e supportato dal sistema operativo Wear OS di Google, il nuovo smartwatch di OPPO è stato concepito per gestire facilmente le esigenze e le attività professionali e personali senza difficoltà, grazie alla presenza del pacchetto di applicazioni e servizi di Google sempre a portata di mano. Inoltre, grazie alla vasta gamma di informazioni registrate sulla salute dell’utente, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, e con gli allenamenti “5 minuti”, OPPO Watch è il partner perfetto al polso dell’utente.

Progettato per adattarsi a tutti i momenti della vita quotidiana e realizzato su misura per offrire per un’esperienza di primissimo livello, OPPO Watch è disponibile nella versione 46 mm WiFi, realizzato con un telaio in lega di alluminio serie 6.000, con splendide finiture Nere. OPPO Watch 41mm WiFi,invece, è disponibile nelle finiture in Nero e Pink Gold. Gli utenti potranno quindi scegliere tra una vasta gamma di colori del cinturino e cambiare stile a proprio piacimento grazie anche alla presenza dell’esclusivo cinturino facilmente removibile premendo un solo pulsante.

Design top di gamma

La raffinatezza di OPPO Watch nasce da una meticolosa attenzione per i dettagli. OPPO Watch 46mm, infatti, possiede il primo display a doppia curvatura, che rende l’interazione più semplice e offre una visuale coinvolgente, con un rapporto schermo-corpo del 72,76%. Inoltre,

un processo di lucidatura in diciannove fasi assicura un legame perfetto tra il vetro 3D e il telaio in lega di alluminio.

Il dinamico schermo 3D flessibile AMOLED misura 1,91 pollici e offre una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3. I dettagli più particolari possono essere visti anche se esposti completamente alla luce del sole, grazie ai 500 nit e a una densità di pixel pari a 326 PPI sul display con risoluzione 402×476. Nitido e cristallino, tutto il giorno, tutti i giorni.

Infine, a completamento della gamma, l’OPPO Watch 41mm è realizzato con un telaio in lega di alluminio serie 6000 che garantisce resistenza e durata. Dotato di ampi angoli di visione, il display 301 PPI da 1,6 pollici AMOLED garantisce una ricchezza di dettagli senza precedenti ed è ideale per gli utenti con una vita dinamica e sempre in movimento.

Versatile e intuitivo

Grazie alle caratteristiche all’avanguardia del nuovo smartwatch di OPPO, andare oltre lo stile di vita multi-tasking è facile. Infatti, con OPPO Watch 46mm, supportato da Wear OS di Google e ottimizzato da OPPO, passare da un’attività all’altra, svolgendo attività personali e incarichi professionali senza interrompere il ritmo e il flusso della giornata è finalmente possibile. Il pacchetto completo di applicazioni e servizi di Google è a portata di tap o di comando vocale, compreso l’utilizzo di Google Pay a pagamento o di Google Maps per la navigazione turn-by-turn.

Infine, per completare l’outfit senza sforzi, è sufficiente utilizzare l’applicazione HeyTap Health che consente di fotografare un vestito, e, tramite l’imaging AI, generare un quadrante complementare al look scelto dall’utente.

Health and fitness

Grazie a OPPO Watch, gli utenti potranno approfittare di un coach su misura per migliorare i propri obiettivi di fitness grazie a cinque modalità di allenamento che offrono il coaching vocale, oltre al monitoraggio dell’esercizio nelle seguenti discipline: diversi tipi di corsa come quella fitness e per il consumo di grassi, la camminata all’aperto, il ciclismo e il nuoto.

Basato su cinque sensori di rilevamento dell’esercizio, oltre a GPS + GLONASS, OPPO Watch è un ottimo compagno di allenamento, in grado di tracciare con precisione tutti parametri fisici. Sfruttando al massimo i momenti liberi grazie ai video di allenamento “5 minuti”, anche nelle giornate più impegnative tenersi in forma risulterà facile e divertente.

Il monitoraggio costante della frequenza cardiaca è in funzione sia durante l’esercizio fisico che a riposo, e lo Sleep Tracking fornisce un rapporto dettagliato che documenta gli stati di sonno durante ogni notte.

L’utente potrà anche aggiungere alle funzionalità Google FitTM, per ricevere supporto rispetto a una vasta gamma di esercizi aggiuntivi, tra cui il canottaggio al coperto e il kite surfing, e OPPO Watch si trasforma nel partner di fitness e nel tracker di allenamento per eccellenza.

Mantenere il ritmo

Grazie alla gestione intelligente dell’energia, OPPO Watch 46mm offre una carica dello smartwatch e una durata della batteria fino a 36 ore. Quando è in modalità risparmio energetico, la durata della batteria viene estesa a 21 giorni.

Progettato per rimanere costantemente aggiornato e garantire di essere sempre connessi, il sistema OPPO Dual-Chip Endurance System è in grado di passare facilmente dalla modalità Snapdragon chip-driven Smart a quella Power Saver Apollo3 chip-driven, così da garantire prestazioni di alto livello ed efficienza energetica.

Infine, gli utenti non verranno mai colti di sorpresa ritrovandosi con la batteria scarica, poiché la nuovissima ricarica Flash VOOC Watch VOOC fornisce 16 ore di energia a partire da una carica di soli 15 minuti.

OPPO Watch sarà disponibile dopo l’estate 2020.

OPPO Enco W11

In occasione dell’annuncio di OPPO Watch, OPPO rivela anche l’arrivo sul mercato delle nuovissime OPPO Enco W11 Auricolari True Wireless. Grazie a la trasmissione Bluetooth binaurale simultanea, i bassi potenziati, 20h di autonomia, la resistenza ad acqua e polvere IP55 la musica non si fermerà mai.

OPPO Enco W11 sono disponibili dal 1 agosto 2020 al prezzo consigliato di 39,90 euro. Gli auricolari tru wireless sono già disponili al pre-ordine su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B08C5KFJMP

Dispositivo OPPO Watch 46mm (Wi-Fi) OPPO Watch 41mm (Wi-Fi)

Colori Black Black, Pink Gold

Schermo Schermo AMOLED 3D rettangolare rettangolare da 1,91 pollici

72,76% rapporto Shermo/superficie

402×476 / 326 ppi Schermo AMOLED rigido rettangolare da 1.6 pollici

65,22% rapporto schermo/superficie

320×360 / 301 ppi

Materiale telaio Lega di alluminio serie 6000 Lega di alluminio serie 6000

Superficie posterior Plastica + ceramica Plastica

Cinturino fluorurata fluorurata

Capienza batteria 430 mAh (typical)/416mAh (rated) 300mAh (typical)/289mAh (rated)

Tempo di utilizzo

(Condizioni ideali) 1 Modalità Smart: fino a 36 ore

Modalità risparmio energetivo: 21 giorni Modalità Smart: fino a 24 ore

Modalità risparmio energetivo: 14 giorni

Informazioni di ricarica

(Condizioni ideali) 1 5V 1.5A

Tempo di ricarica 75-min 5V 1A

Tempo di ricarica 75-min

Resistenza all’acqua 5ATM 3ATM

Bande rete N/A N/A

Operatori N/A N/A

Note

Le statistiche riferite alle batterie sono basate su test condotti in laboratorio su OPPO Watch 46mm (Wi-Fi). Una giornata di batteria equivale a circa 16 ore, ovvero un giorno di veglia completo.

Polytasking è un termine utilizzato da OPPO che esprime un modo di vivere moderno e connesso. Sia per scelta che per circostanze, le persone in tutto il mondo sono infatti polytasking, termine che rappresenta un significato molto più ampio rispetto a quello di multitasking. È uno stile di vita che si determina di momento in momento, in grado di abbracciare molteplici ruoli e attività generando un’esperienza intrecciata e senza confini.

Google, Google Play, Wear OS by Google e altri marchi appartengono a Google LLC. Wear OS by Google è compatibile con i telefoni dotati di Android 6.0+ (esclusa l’edizione Go) o iOS 12.0+. Le caratteristiche supportate possono variare da una piattaforma all’altra e da un paese all’altro.

Il numero effettivo e il tipo di allenamenti tracciabili possono variare con l’evoluzione futura del prodotto Google Fit

