Il lato b di Chiara Ferragni non è perfetto? Tutte abbiamo la cellulite

Per qualcuno Chiara Ferragni ha un po 'di cellulite ... ma guardando l'ultimo scatto sui social media, non appare. La foto del suo lato B perfetto ha raccolto milioni di follower. L'influencer ha deciso di essere immortalata in mare mentre mostrava un fisico urlante e una parte bassa della schiena da lasciare senza parole.

Mentre era in vacanza in Sardegna con suo marito Fedez, suo figlio Leone, sua madre Marina e le sorelle Valentina e Francesca, Ferragni ha comunque risposto ai numerosi commenti dei suoi seguaci: “Sei bellissima, ma come puoi non avere un solo difetto? cellulite? Questa la domanda di un curiosone. La risposta è pronta: "Ce l'abbiamo tutte, dipende solo dalla posizione e dalla luce"... e vivi la sincerità di Chiara.