Rocco Casalino e le accuse al compagno segnalato all’antiriciclaggio

Il capo dell'ufficio stampa del Primo Ministro Conte non ha bisogno del denaro giocato in borsa dal suo fidanzato. "Guadagno settemila euro in una settimana."

Mentre il suo (probabile ex) fidanzato, Jose Carlos Alvarez, minaccia che vorrebbe uccidersi per la vergogna di esporre la lotta contro il riciclaggio di denaro e il vizio compulsivo del commercio online, Rocco Casalino dice : "Guadagno settemila euro in una settimana, e anche meno se me ne importa".

Casalino dice la sua nella storia rispondendo a una domanda de "La Verità": lo stesso giornale che ha esposto l'accaduto. All'ex Gf è stato chiesto di fornire informazioni su un trasferimento inviato al compagno Carlos per un'operazione di trading online.

Il portavoce e il capo dell'ufficio stampa del Primo Ministro Conte hanno minimizzato rispondendo: "Lo sai in quanto li guadagno 7.000 euro? In una settimana". Casalino, che, secondo lui, per le cifre che vince non ha bisogno di speculare sul mercato azionario, ha ricordato di non aver mai trasmesso informazioni riservate a Carlos Alvarez Aguila a beneficio di lui nel gioco del mercato azionario.

“Io posso fare un’operazione come ha fatto De Benedetti che ci ha fatto centinaia di migliaia di euro”, parafrasando la combinazione delle azioni condotte da De Benedetti nel 2015 con quelle delle banche popolari, poco dopo salvato dal governo Renzi.

Intanto Carlos Alverez ha detto che era molto dispiaciuto per quello che era successo: “Mi vergognavo sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di uccidermi. Ed è da questo momento che è iniziato il nostro distacco. Mi ha visto negativo ma non capiva il perché. E poi Rocco è ancora al lavoro, sta ancora viaggiando con il Primo Ministro, come potrei dirgli una cosa del genere?".