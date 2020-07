La mamma va a fare il bagno: trovata morta poco dopo da marito e figlio

che non le ha permesso di evitare di annegare, ha tragicamente perso la vita. Erano circa le 17 quando è arrivato l'allarme all'ufficio del comandante del porto.

Il protocollo di sicurezza marittima è stato quindi attivato con il lancio di una pattuglia in mare e nel frattempo è stato attivato un allarme sulla parte libera della spiaggia di Sottomonte che corrisponde al passaggio sotterraneo numero 2. Nella acqua - come scoperto in seguito - c'era Yrina Dtomemchuk, 55 anni, che aveva lasciato suo marito e suo figlio a terra.