Sempre atomica! Elisabetta Canalis in micro-slip infuoca i fan

Elisabetta Canalis è sempre più la regina del sociale e del fitness e da Los Angeles è volata nella sua amata Sardegna per trascorrere qualche giorno di vacanza e relax con sua figlia e le sue amiche. Ma non rinuncia al buon cibo, come mostrano le foto apparse sui social network, ma anche all'allenamento per mantenere sempre il corpo tonico e splendido.

E l'ultimo scatto della 41enne ha infuocato il suo profilo Instagram. Ely si esibisce in un sontuoso bagno, con un cappello di paglia in testa e lo smartphone in mano per coprirsi il viso. Un bikini nero, il corpo è scolpito e gli occhi dei fan inevitabilmente cadono sul micro-slip, così mini da farti vedere il diverso colore dell'abbronzatura.

"Sempre atomica"..."Mamma mia che fisico! Sei ancora la migliore", ha fatto eco un altro utente. E non sono solo i ragazzi che riempiono i social media di simpatie e cuori: molte donne lodano Elisabetta per la bellezza naturale e per i tanti consigli che lei dà ogni giorno su come rimanere sempre in salute e al top.