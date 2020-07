Sei irriconoscibile! lary Blasi ha esagerato con la chirurgia estetica?

La bellissima showgirl Ilary Blasi ha pubblicato una foto della sua faccia sui social media e i fan non hanno risparmiato critiche e commenti. Secondo alcuni di loro, la maglie di Totti avrebbe esagerato con le 'modifiche'.

Una delle foto condivise da Ilary Blasi tramite i social media non ha soddisfatto i suoi fan, secondo cui la showgirl ha abusato della chirurgia plastica. "Stai diventando un mostro", le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: "Sei stata così bella, ora sei irriconoscibile." La showgirl non ha risposto alle recensioni, ma molti dei commenti nella foto hanno suggerito di aver abusato della chirurgia estetica.

Ilary non ha mai confessato apertamente di aver subito qualche tipo di ritocco, ma nel corso degli anni molti hanno notato un marcato cambiamento nell'aspetto del suo viso. La showgirl ha sempre preferito ignorare le critiche e i commenti degli odiatori - anche se in passato, in più di un'occasione, il marito Francesco Totti è intervenuto in sua difesa. La showgirl e suo marito hanno celebrato i loro primi 15 anni di matrimonio quest'anno, e prima del blocco, Totti aveva reso pubblico il fatto che voleva un quarto figlio.

Ilary si è dichiarata soddisfatta (con 3 figli) e ha preferito rimandare le richieste del marito... Al momento, i due amano Cristian, Chanel e Isabel (sempre più simili a mamma Ilary).