D-Link: vacanze senza pensieri

Le vacanze sono alle porte, per qualcuno sono già iniziate, mentre altri hanno voluto posticiparle a settembre per evitare la ressa. Dopo mesi di lockdown e restrizioni varie, tutti ci meritiamo un periodo off, dove staccare la spina e godersi le vacanze in tranquillità, ma comunque con la solita prudenza.

Per molti, le vacanze estive saranno la prima occasione per lasciare la casa incustodita, dopo che questa ci ha tenuto al sicuro durante l’emergenza. Ora invece tocca a noi a tenere al sicuro la nostra casa e per farlo basta una semplice videocamera di sicurezza e qualche accorgimento. D-Link consiglia la DCS-8325LH, videocamera dotata di intelligenza artificiale per un sistema di rilevamento smart: gli utenti possono specificare quali tipi di movimento debbano essere rilevati, come ad esempio, quelli di un intruso rispetto a quelli del cane o un oggetto che oltrepassa un confine definito o entra in un’area specifica – anche di notte quando i criminali sono, normalmente, all’opera.

Con l’app mydlink e le notifiche push sullo smartphone, l’utente viene avvisato con un’istantanea nel momento in cui viene rilevata un’attività non voluta.

In questo modo possiamo viaggiare sereni e goderci le vacanze al meglio; però, si sa, c’è sempre qualcuno che ha solo il periodo on e si porta il lavoro anche in vacanza. Lavorare in vacanza non è mai facile. Assenza di wifi, download lento dallo smartphone, uso di troppi cavi tra cuffie, caricatore, USB e via dicendo.

Per chi vuole sempre essere connesso il router portatile a batteria DWR-932 permette di creare un hotspot Wi-Fi ad alta velocità, fino a 5 ore di utilizzo. Con una connessione Internet 4G è possibile avere una rete Wi-Fi veloce e potente per lavorare ovunque. Inoltre, con un solo hub è possibile semplificare lo smart working, moltiplicando la connettività, anche in vacanza: il DUB-M420 di D-Link offre molteplici porte USB-C e una porta HDMI 4K per ricaricare contemporaneamente il PC per il lavoro e il tablet per i figli che non si staccano dalle serie TV nemmeno in vacanza.

