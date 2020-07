18enne di Perugia muore a Mykonos : Era in vacanza con amici

Una ragazza di 18 anni di Perugia è morta ieri sera in un incidente d'auto mentre era in vacanza in Grecia, a Mykonos, con amici umbri. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo su cui guidava il gruppo, noleggiato sul posto, è caduta da una scogliera dopo essersi scontrato con un altro veicolo che viaggiava nella stessa direzione, lungo un'autostrada. Secondo quanto riferito, i due veicoli sono caduti a diversi metri dalla scogliera.

