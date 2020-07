GTA Online: Ricompense triple in Scia mortale

Ricompense triple in Scia mortale. In più, bonus nelle vendite degli stabilimenti di Centauri e altro…

A volte, due ruote sono meglio di quattro. Questa settimana, GTA Online festeggia le moto di ogni tipo e dimensione.

Attiva l’iper-velocità con la Nagasaki Shotaro e fai esplodere i tuoi avversari tracciando una letale scia luminosa! E, per rendere le cose ancora più interessanti, questa settimana Scia mortale offre ricompense triple.

Ricompense doppie dagli stabilimenti di Centauri

Una scia luminosa non è il massimo della discrezione. Prova qualcosa che non dia troppo nell’occhio: sposta merce di contrabbando per tutta la mappa evitando interferenze e sabotaggi. Tutte le vendite della merce prodotta negli stabilimenti di Centauri offrono GTA$ e RP doppi.

Ricompense doppie nelle gare stunt

Getta ogni cautela al vento prendendo parte alle gare stunt create da Rockstar, che questa settimana offrono ricompense doppie.

Prova a vincere la Progen GP1

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per avere la possibilità di vincere GTA$, RP, abbigliamento e altri premi sorpresa. Il primo premio di questa settimana è la Progen GP1, una vera supercar per i dipendenti da adrenalina e i miliardari.



SCONTI

Approfitta degli sconti su una serie di veicoli per aiutare gli aspiranti piloti a scendere in strada e dare il peggio di sé.

Imponte Ruiner 2000 – 35% off

Nagasaki Shotaro – 35% off

Nagasaki Blazer Aqua – 35% off

Grotti X80 Proto – 35% off

Western Rampant Rocket – 40% off

Vapid Clique – 40% off

Declasse Tulip – 40% of

Sconto sulla variante di Arena War più usata in arrivo la prossima settimana

Questo weekend, sfoga la tua rabbia da guidatore nella Maze Bank Arena. Scegli tra le varianti Apocalisse, Futurshock e Incubo: sulla variante più utilizzata nelle partite del weekend, la prossima settimana sarà applicato uno sconto del 50% valido per tutti i veicoli di Arena War.

Twitch Prime

I giocatori che hanno collegato i loro account di Twitch Prime e del Social Club di Rockstar Games riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato durante questa settimana e 200.000 GTA$ aggiuntivi per aver giocato in ognuna delle ultime 4 settimane (gli omaggi in GTA$ impiegheranno fino a 72 ore per essere accreditati sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank).

A partire da questa settimana, potrai ottenere gratuitamente anche il night club a Vespucci Canals. Come bonus aggiuntivo, otterrai il 70% di sconto sulla Pegassi Oppressor e l’80% di sconto sulla Bravado Verlierer.

Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Twitch Prime e registrati.

Consulta inoltre la pagina degli eventi del Social Club per l’elenco completo di tutti gli eventi speciali attivi, bonus e sconti.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

