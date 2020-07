Descenders arriva su PS4 e Nintendo Switch

Descenders arriva su PlayStation 4 il 25 agosto e su Nintendo Switch entro fine anno.

Sold Out e No More Robots sono felici di annunciare che il biking game downhill, Descenders, arriverà su PlayStation 4, in edizione fisica e digitale, il 25 agosto. Il gioco sarà anche disponibile in digitale e in versione fisica per Nintendo Switch™ prossimamente.



I giocatori che hanno effettuato il pre-order di Descenders per PS4 e Nintendo Switch riceveranno un unlock di day-one per una serie di rari oggetti di personalizzazione – che risplendono al buio – per il loro outfit, per il casco e per il veicolo: il “Legacy Lux Set” per PS4 e il “Descent Lux Set” per Nintendo Switch. Questi oggetti possono anche essere sbloccati nel gioco in base alla progressione del giocatore.



“Siamo davvero entusiasti di poter finalmente consegnare Descenders ai giocatori PlayStation 4”, ha dichiarato Mike Rose, Company Director di No More Robots. “È passato molto tempo, ma sappiamo che sarà valsa la pena aspettare!”



Scegli la tua squadra. Diventa una leggenda. Descenders è il freeride downhill estremo per l’era moderna, con mondi generati proceduralmente, dove gli errori hanno conseguenze reali. Affronta diversi salti e pendenze ogni volta che giochi e controlla ogni sottile movimento del tuo pilota, con un sistema di fisica approfondito creato per fruste e scrub slick. Personalizza il tuo pilota in un sistema di rep online completamente funzionante che ti consente di mostrare il tuo valore e guadagnare nuovi veicoli e thread.



