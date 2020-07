Il social trading: perché va così di moda

Negli ultimi anni sta spopolando un tipo molto particolare di trading online, che crea un ponte di contatto tra esperti e novellini.

Stiamo parlando del social trading, una possibilità che non tutte le piattaforme possono offrire ma che sempre più utenti stanno cercando di attivare.

Una delle piattaforme di social trading più usate al mondo è quella di DBFX Trades, perché è integrata con altre tre piattaforme e rassicura gli investitori su flessibilità e sicurezza.

Il social dedicato al trading

Il meccanismo alla base del social trading è semplice. Parte dal presupposto che gli utenti delle piattaforme si dividano in due categorie: gli investitori professionisti e chi, invece, di finanza e mercati non sa nulla. Come possono questi ultimi riuscire ad ottenere gli stessi risultati dei primi?

A questa domanda risponde proprio il social trading, che ha due pregi nel particolare: è facile come usare un social network e crea una community che si autoalimenta.

I vantaggi sono per tutti:

Chi è inesperto “copia” automaticamente le posizioni aperte dal professionista e può vedere in diretta le strategie messe in pratica

Copiando s’impara

Sono tantissime le persone che vorrebbero imparare a fare trading online, ma non sanno dove iniziare. Le nozioni da apprendere sono tantissime e sebbene le piattaforme regolamentate come DBFX Trades forniscano ai loro utenti tutti gli strumenti necessari e diano la possibilità di formarsi tramite un’academy online interna, non sempre si ha la voglia o il tempo di mettersi a studiare.

Il social trading offre un’alternativa per imparare direttamente “sul campo”, iniziando però ad aprire operazioni in maniera automatica.

Quando un trader molto bravo ed esperto apre una posizione, la piattaforma di social trading di DBFX Trades la fa vedere agli altri utenti, che possono decidere se copiarla o meno con un budget a scelta e soprattutto alla portata del loro portafoglio d’investimenti.

Si può impostare un follow automatico, per cui per ogni posizione aperta dal trader si fa una copia. Un sistema decisamente comodo per chi vuole anche studiare le strategie dei migliori per procedere poi in autonomia.

Gli specialisti danno il meglio di sé

Ogni trader esperto ha la sua specialità. Che sia forex su valute, CFD, materie prime o indici di Borsa si può esser sicuri che sulle piattaforme di social trading ci sarà chi sarà esperto in quel particolare tipo di investimento.

I professionisti, quando agiscono su questo tipo di piattaforme di trading, hanno tutto l’interesse a far le cose trasparenti, nella maniera più giusta e profittevole possibile. Questo perché le piattaforme serie come DBFX Trades hanno, come già detto, il sistema automatico di copia...che però si disattiva nel momento in cui ci sono perdite importanti oppure il trend delle posizioni aperte dall’investitore inizia a essere “anomalo” rispetto ai giorni precedenti.

Per l’utente inesperto questo è una garanzia, per non andare a fondo e non perdere tutti i soldi in maniera automatica. Per il professionista, invece, cercare di non perdere follower è la maniera ideale per mantenere la buona percentuale di ricavi che gli viene corrisposta dalla piattaforma stessa.

Tutto in tempo reale

Uno dei motivi per cui il social trading è così popolare è che le informazioni viaggiano velocissime, in tempo reale, da uno smartphone all’altro. Conseguentemente, proprio il modo di fare trading si è evoluto e adesso non basta più.

Per questo motivo, anche avere più account su piattaforme diverse non conviene. Spesso infatti le piattaforme di social trading sono dedicate soltanto ad esso e non c’è la possibilità di fare altro. Al contrario, DBFX Trades permette con un unico account di operare su quattro piattaforme differenti, per lavorare in maniera performante da pc e da mobile, con i migliori algoritmi.

Va bene fare i social, ma...

Ovviamente, questo metodo di fare trading non è esente dal rischio, anzi. Tralasciando la necessità di studiare i profili dei Popular Trader, come vengono chiamati, per capire se sono affidabili o meno, è importante saper riconoscere i segnali di allarme. Alcuni trader infatti, pur di prendere percentuali, spingono su posizioni short non veritiere per manipolare il consenso della community, creando però dei falsi ambienti di valutazione.

Non solo, copiare le operazioni di altri spesso diminuisce la sensazione di rischio che invece deve essere sempre tenuta presente quando si va a fare trading online.

La cosa migliore da fare è quella di essere sicuri delle proprie finanze e spendere comunque un po’ di tempo su altre piattaforme tradizionali, ma soprattutto sull’academy. DBFX Trades ti dà accesso a tutto questo tramite un solo account, così da permetterti il massimo dell’efficienza su qualsiasi device in qualsiasi parte del mondo. Assicurati di essere preparato e di possedere tutti gli strumenti che ti servono, prima di partire! Potrai comunque contare sull’assistenza degli esperti della piattaforma, per qualsiasi consiglio e per imparare tutto sul trading online e su come muoverti all’interno di questo vasto ambiente.