Diletta Leotta e Daniele Scardina non stanno più insieme?

Le foto recenti del settimanale "Chi" hanno mostrato la conduttrice sportiva Diletta Leotta con l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. I due sono diventati colleghi a causa di un annuncio pubblicitario, i cui dirigenti sono presenti anche sul profilo Instagram della stessa Diletta.

Si dice che le foto della rivista siano state scattate dopo che la squadra di Milano ha vinto a Parma. Il giorno successivo, la padrona di casa di Dazn è andata in Sicilia, mentre Daniele Scardina è volato a Ibiza con gli amici. Con questa cosiddetta crisi in circolazione, nessuno di loro ha fatto più dichiarazioni. Solo Scardina sembra aver detto qualcosa in una IG Stories. Quindi, sarà solo una pausa? I due, tuttavia, sono in vacanza lontano, dopo che li abbiamo visti da vicino durante la quarantena.