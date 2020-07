Il cantante Gianluca Grignani è stato mollato dalla moglie Francesca

Il divorzio di Gianluca Grignani è ufficiale e sembra che sua moglie Francesca abbia voluto lasciare la cantante.

Lo scoop arriverebbe da Dagospia, secondo il quale il matrimonio del cantante milanese è finito. Dalle indiscrezioni, sembra che sua moglie sia in una crisi particolare, poiché le cose non vanno bene tra loro da un po 'di tempo. La coppia era sposata dal 2003, ma la separazione è iniziata all'inizio del 2020. Gianluca e Francesca sono genitori di quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona.

Il cantante è pronto per l'uscita di un nuovo triplo album, anticipato da alcuni singoli. Il cantante ha spiegato che uno di loro, chiamato Non voglio dire il tuo nome, è dedicato alla stessa ragazza a cui era dedicata la canzone "La mia storia tra le dita". Grignani, che ha sempre avuto un passato travagliato, preferisce non nominarla, ma è una ragazza che avrebbe dovuto sposarsi molti anni fa, prima di incontrare Francesca. Oggi questa donna è sposata e ha una famiglia, ma è rimasta una relazione di grande affetto.