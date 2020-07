Review Party “Il portale degli obelischi- La terra spezzata” di N.K. Jemisin

Eccoci come promesso Lunedì con la recensione de “Il portale degli Obelischi”, secondo volume dell’opera di N.K. Jemisin.

Dopo un primo volume assolutamente Wow, non mi aspettavo nulla di meno da “Il portale degli Obelischi”, ed avevo quindi altissime aspettative.

Ma prima di epilogarvi la mia opinione, facciamo un passo per volta ripercorrendo gli eventi precedenti a “Il portale degli obelischi, oltre a parlare brevemente degli eventi successi in questo libro.

Siamo ormai consapevoli degli equilibri che governano l’Immoto e di quanto essi siano fragili senza un accurato controllo da parte degli orogeni.

Abbiamo inoltre capito il filo che unisce Damaya , Syenite ed Essun e siamo rimasti con un grosso punto di domanda che spinge chi legge a fiondarsi velocemente sulla lettura di questo secondo volume,

che chiarisce (forse) dei dubbi, ma che lascia ancora una volta con il fiato sospeso nell’attesa del capitolo conclusivo della trilogia della Terra Spezzata.

Svelato il collegamento tra le tre protagoniste la Jemisin sembra quasi smontare il suo impianto narrativo,

passando definitivamente ad una seconda persona che sembra mettere in comunicazione l’anima del lettore con quella di Essun, che racconta come un fiume in piena, come un terremoto devastante...

