Cambium Networks: infrastrutture wireless a 60 GHz

L’indagine globale ha coinvolto 800 service provider e mostra un elevato interesse per la tecnologia a 60GHz in ambienti urbani, suburbani, aziendali e industriali

Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha annunciato i risultati del suo primo sondaggio globale sui service provider sulle opportunità offerte dalle soluzioni a 60 GHz. L’interesse tra i fornitori di servizi è ovviamente elevato, date le velocità multi-gigabit e la maggiore densità offerta dalla tecnologia.

Cambium ha in programma di presentare diversi nuovi prodotti a 60 GHz questa estate, consentendo ai service provider di offrire le prestazioni e l’affidabilità della fibra in luoghi in cui non sarebbe altrimenti possibile.

“Nel mondo di oggi, l’accesso a Internet ad alta velocità è importante quasi quanto l’accesso all’acqua e all’elettricità”, ha affermato Scott Imhoff, Senior Vice President of Product Management di Cambium Networks. “La nostra strategia di prodotto per i 60 GHz è disegnata per offrire un throughput simile alla fibra ad una frazione del costo.”

“Il Wi-Fi a 60 GHz può finalmente garantire tutta la potenza offerta dello spettro non licenziato delle onde millimetriche per le applicazioni del fixed wireless ad alte prestazioni”, ha affermato Dino Bekis, Vice President and General Manager of Mobile and Compute Connectivity di Qualcomm Technologies, Inc. “Siamo felici di collaborare con Cambium per rendere disponibile ad un numero crescente di persone in tutto il mondo un accesso a Internet conveniente, ad alta velocità e bassa latenza. “

Le aree applicative prioritarie per i 60 GHz.

I service provider indicano che l’area di utilizzo principale sarà quella business. Alla domanda su quali applicazioni specifiche siano più interessanti, il 57% degli operatori ha indicato i collegamenti punto-punto wireless multi-gigabit da un edificio all’altro. Le successive applicazioni più interessanti sono la connettività residenziale con il 46% e il backhaul Wi-Fi con il 30%.

Gli ambiti più attraenti in relazione allo sviluppo del fatturato.

Alla domanda circa quali ambiti saranno prioritari, il 48% degli intervistati ha identificato gli ambienti urbani, in cui la popolazione genera una importante domanda di capacità. A seguire, con il 43% dei voti, ci sono le piccole comunità, che sono attualmente sotto-servite. Le applicazioni industriali, relativamente a domanda di connettività aziendale e IoT, sono arrivate al 38%

Il 95% afferma che gli strumenti di pianificazione sono importanti.

La pianificazione della rete è vitale per l’affidabilità del servizio. Gli strumenti di pianificazione e progettazione migliorano notevolmente le prestazioni della rete riducendo al contempo i tempi e i costi iniziali relativi al personale tecnico qualificato. Il 95% dei fornitori di servizi intervistati indica che gli strumenti di pianificazione sono fondamentali per il loro business.

I 60 GHz di Cambium

Cambium prevede di rilasciare diversi prodotti a 60 GHz a partire da questa estate. L’ecosistema tecnologico per la connettività wireless multi-gigabit di Cambium Networks include soluzioni di backhaul, per la distribuzione e per l’accesso, tutte gestite nel cloud da un unico pannello di controllo.

“Cambium Networks fornisce soluzioni stabili e affidabili”, testimonia German Avanesov, specialista tecnico di Ipboom Telecom in Russia. “Abbiamo valutato diversi vendor per le nostre apparecchiature e ora abbiamo più di 5.000 radio Cambium nella nostra rete. Non c’è niente di meglio sul mercato. “

Per offrire il miglior livello qualitativo possibile a 60 GHz, l’architettura di progettazione di Cambium utilizzerà lo standard 802.11ay per garantire una maggiore capacità, un migliore accesso ai canali, un efficace supporto mesh e un numero superiore di subscriber unit connesse. Inoltre è stata incorporata la tecnologia Terragraph, sviluppata da Facebook Connectivity, per supportare al meglio le implementazioni mesh, abbassando i costi e la complessità dell’implementazione della rete.







