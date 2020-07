Uomini e Donne : Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono in crisi?

Il cavaliere di uomini e donne, dopo giorni e giorni di chiacchiere rompe il silenzio e svela come stanno davvero le cose tra lui e la signora. Sembra che Gemma Galgani non voglia più incontrare il ragazzo. Dopo giorni e giorni di chiacchiere senza fine, Nicola Vivarelli ha rotto il silenzio. Lui e Gemma Galgani stanno attraversando un periodo di crisi. Il cavaliere ha registrato una serie di storie di Instagram e condiviso il suo lato della storia.

Le parole di Sirius : “Sono invitato a casa di un amico di un mio amico, un posto meraviglioso. Ovviamente, vi domanderete e mi domanderete come mai Gemma non sia con me. Purtroppo ragazzi, a me dispiace molto di questa cosa, vorrei che Gemma fosse qui con me, sarebbe la prima cosa che vorrei. Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti, si vede che Gemma non vuole venire. Io più che invitare non so che fare”.

Secondo le dichiarazioni di Nicola, Galgani sembra aver ripetutamente rifiutato i suoi inviti. Perché la torinese non vuole incontrare il suo giovane pretendente? Non possiamo ancora scoprirlo, ma è chiaro che i due sono in crisi. Forse Gem si è resa conto che con un ragazzo di 26 anni non avrebbe mai potuto avere la grande storia d'amore che cercava da anni. Ovviamente, questa è solo una delle tante possibilità. Per il momento, la donna non ha risposto ai commenti di Vivarelli.