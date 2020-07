Review Party “La principessa dei mondi- La terra-Volume I” di Monica Brizzi

Quest’oggi abbiamo il piacere di ospitare il Review Party dedicato al libro “ La principessa dei mondi- La terra” di Monica Brizzi ed edito da Genesis Pubblishing, che ringrazio per avermi permesso di leggere questo libro.

Il libro, primo di una trilogia che avrete modo di conoscere per intero nei prossimi giorni, vede come protagonista la giovane Niristilia, principessa di Mirika del pianeta.

Detta così sembra che la vita di questa ragazza sia perfetta; è giovane, bella ed ipotetica regnante.

C’è solo un problema, ovvero suo fratello Nantius, erede al trono dopo la dipartita dei loro genitori.

Infatti egli non tollera la presenza di Niristilia, e per questo motivo decide di mandarla in “missione” sulla Terra per suo conto,

visto che l’obiettivo di Nantius è di conquistare il pianeta,

salvo poi essere catturata assieme a Malarka, colui che Niristilia considera come un padre, da un gruppo di terrestri,

intenti a combattere l’invasione delle truppe del pianeta Mirikantes.

Tra di essi spicca Max, un giovane soldato della ribellione dal carattere piuttosto lunatico, che avrà da subito un rapporto burrascoso con la ragazza.

