Chi può coltivare la canapa e a cosa serve?

La coltivazione della canapa è una delle attività industriali e tessili più redditizie che è possibile iniziare in modo semplice e con alcune comuni tecniche di giardinaggio. Ovviamente la sua produzione è subordinata a delle leggi specifiche che ne determinano usi personali e industriali.

Sia che u individuo pianifichi di coltivare la canapa per la produzione di fibre, oli o semi di CBD, il processo, dal seme al raccolto, è sempre lo stesso. Se anche voi siete interessati avviare una fattoria di canapa, il consiglio è di leggere il contenuto di questo post.

Attenzione al tipo di seme scelto

Scegliere un seme non è per niente semplice quando si tratta di cannabis. Ci sono moltissime varietà sul mercato e molte di queste sono ibridi, creati per unificare alcune caratteristiche di due prodotti in modo da elevare le qualità del singolo. Per questo, prima di iniziare a coltivare la canapa, bisogna assicurarsi di selezionare le migliori qualità di semi disponibili sul mercato, consultando un sito o coltivatore esperto.

Le condizioni di crescita della canapa

La canapa può prosperare nella maggior parte degli ambienti, le principali eccezioni sono i climi estremi del deserto e le regioni di alta montagna. Le migliori condizioni di coltivazione della canapa, tuttavia, sono le zone a clima caldo con terreno ben drenato e ricco di materiale organico.

Da evitare sono quindi terreni con clima o suolo eccessivamente umidi. Inoltre si consiglia di testare il terreno preventivamente in modo da verificare i livelli elementari di zolfo, solfato di potassio e fosfato di roccia che non devono essere troppo alti e, nel caso ridotti prima di piantare i semi di canapa.

A margine va detto che il ciclo di crescita della canapa è di circa 108-120 giorni, premesso che le condizioni ambientali e del suolo rimangano coerenti e stabili.

Chi può coltivare la canapa?

La coltivazione della canapa è legale per tutti gli operatori del settore chimico ed industriale; infatti, serve per dar vita a pesticidi, senza contare che un impianto di per sé può ritornare utile per limitare la proliferazione di erbacce infestanti da un suolo coltivato.

La documentazione necessaria per coltivare la canapa

I potenziali coltivatori di canapa potrebbero anche aver bisogno di presentare una documentazione attestante che le colture devono essere trasformate per scopi industriali (corde, ceste, pesticidi, fibre etc.). In caso contrario va sottolineato che i prodotti di canapa sono comunque soggetti a leggi e restrizioni governative.

Premesso ciò, va altresì aggiunto che è possibile produrre più prodotti di canapa legali per il mercato da una singola pianta sfruttando le sue radici, foglie, fiori, gambi e semi.

Qualunque sia l’uso previsto per le colture di canapa, è consigliabile stipulare un contratto con uno o più acquirenti in anticipo, in modo da sapere che i prodotti avranno una sede per la distribuzione.

A cosa serve la canapa?

Tra i vari processi di lavorazione della canapa legalmente riconosciuti, va citata l’estrazione del suo olio essenziale. Tuttavia è importante sottolineare che i ceppi di canapa di cereali alimentari devono contenere meno dello 0,3% di tetraidrocannabinolo (THC). Il THC è il composto che causa il cosiddetto alto coefficiente di marijuana.

L'olio di canapa tra l’altro si produce anche utilizzando steli, foglie e fiori della pianta di canapa, che contengono una maggiore concentrazione di CBD, un altro composto potenzialmente benefico per la salute e che può aiutare a risolvere alcuni problemi di salute, come l’infiammazione cutanea.

Infatti contiene acidi grassi che possono giovare alla salute della pelle ed è altamente nutriente specie per le vitamine in esso contenute e che insieme agli acidi grassi possono aiutare a mantenere la pelle sana e a prevenirne rotture o antiestetiche smagliature.